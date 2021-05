एआईसीटीई का एलान: इस दिन से शुरू हो जाएंगे इंजीनियरिंग और सभी तकनीकी संस्थान

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने शैक्षणिक संस्थान के संबंध में बड़ा एलान किया है। देश के सभी तकनीकी संस्थानों में 15 सितंबर 2021 तक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। साथ ही तकनीकी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पहले चरण की काउंसलिंग को भी 31 अगस्त तक पूरा करने की घोषणा की है। वहीं दूसरे दौर की काउंसलिंग 9 सितंबर तक पूरी की जाएगी। यह जानकारी एआईसीटीई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एकेडमिक कैलेंडर 2021-22 जारी कर दी है।

