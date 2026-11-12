Delhi News: महिला और देवर को बेरहमी से पीटा, चार नाबालिगों समेत छह पकड़े

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नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास एक महिला राधा और उसके 15 वर्षीय देवर पर डंडों से हमला करने के मामले में दक्षिणी जिला पुलिस ने चार नाबालिगों समेत छह आरोपियों को पकड़ा है। घटना 7 नवंबर की है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।पुलिस के अनुसार, राधा दिवाली के दिन फूल बेचने के लिए 7 नवंबर की देर रात तैयारियों में जुटी थी। इस दौरान भाभी सोनी के परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ युवकों ने उसपर व देवर पर डंडों और रॉड से हमला कर दिया। वीडियो में युवक कपड़े से मुंह ढंककर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों ने उन्हें धमकी भी दी।दोनों को घायल अवस्था में मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने पीड़िता राधा की शिकायत पर हौज खास थाने में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जैतपुर की खड्डा कॉलोनी निवासी सोनी, ओम नगर निवासी उस्मान नौशाद और चार नाबालिगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक, उस्मान के खिलाफ जैतपुर और बदरपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत पहले भी मामले दर्ज हैं। वहीं, सोनी के खिलाफ हौज खास और सफदरजंग एन्क्लेव थाने में मादक पदार्थों से जुड़े मामले दर्ज हैं।परिवार का आरोप है कि सोनी राधा पर गांजा बेचने का दबाव बना रही थी। सोनी कथित तौर पर नशे के कारोबार से जुड़े गिरोह की सदस्य है। राधा के गांजा बेचने से इन्कार करने पर उस पर हमला किया गया। राधा का दावा है कि उन पर यह तीसरा हमला है और उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इन्कार किया है।