{"_id":"628e8379986cbe0329386005","slug":"vinay-kumar-saxena-will-take-oath-as-the-new-lieutenant-governor-of-delhi-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi New Lieutenant Governor: दिल्ली के नए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज लेंगे शपथ, बैजल से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 12:58 AM IST