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Hindi News ›   Delhi ›   Vijayadashami 221-foot-tall effigy of Ravana to be burnt in Dwarka President PM Modi and several other dignita

विजयादशमी: द्वारका में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन; राष्ट्रपति, PM मोदी समेत कई हस्तियां होंगी शरीक

Tue, 20 Oct 2026 06:32 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 06:32 AM IST
सार

विजयादशमी पर मंगलवार को दिल्ली की रामलीलाओं में राम-रावण युद्ध और रावण दहन के साथ देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी राजधानी में अलग-अलग दशहरा समारोहों में शामिल होंगे। 

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Vijayadashami 221-foot-tall effigy of Ravana to be burnt in Dwarka President PM Modi and several other dignita
रामलीलाओं में आज जुटेंगे देश के शीर्ष नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विजयादशमी पर मंगलवार को दिल्ली की रामलीलाओं में राम-रावण युद्ध और रावण दहन के साथ देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी राजधानी में अलग-अलग दशहरा समारोहों में शामिल होंगे। 

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ये शीर्ष नेता द्वारका, पूर्वी दिल्ली और लालकिला मैदान में जाएगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसायटी की ओर से आयोजित दशहरा समारोह में शामिल होंगी। यहां रामलीला के समापन पर 221 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। विशाल पुतले के साथ विजयादशमी का यह आयोजन द्वारका के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति के दशहरा समारोह में पहुंचेंगे। यहां राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद रावण दहन होगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यहां नकली दवाइयों के कारोबार का पुतला जलाया जाएगा।
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लालकिला मैदान में लव-कुश रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित दशहरा समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। यहां रामलीला के अंतिम प्रसंगों के मंचन के बाद रावण दहन किया जाएगा। लालकिला मैदान की रामलीला राजधानी के प्रमुख दशहरा आयोजनों में गिनी जाती है। इसी तरह, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के दशहरा समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी  शामिल होंगे।
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इस आयोजन में भी राम-रावण युद्ध और रावण दहन मुख्य आकर्षण रहेंगे। एक ही दिन राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रमुख विपक्षी नेताओं की मौजूदगी दशहरा उत्सव को खास बनाएगी। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी महत्वपूर्ण होंगे।

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