फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Two Namo Bharat corridors may soon receive approval process will gain momentum on these routes in Delhi

दिल्ली: दो नमो भारत कॉरिडोरों को जल्द मिल सकती है मंजूरी, दिल्ली-पानीपत-करनाल समेत इस रूट पर बढ़ेगी प्रक्रिया

Tue, 20 Oct 2026 05:03 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 05:03 AM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के विस्तार को लेकर अहम जानकारी साझा की है।

विज्ञापन
Two Namo Bharat corridors may soon receive approval process will gain momentum on these routes in Delhi
नमो भारत - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के विस्तार को लेकर अहम जानकारी साझा की है। निगम के अनुसार, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बाद अब दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ कॉरिडोर को भी जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। इन दोनों परियोजनाओं के आगे बढ़ने से दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच तेज और सुविधाजनक आवागमन का रास्ता खुल सकता है।

विज्ञापन


प्रस्तावित कॉरिडोरों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना है। दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर से हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ कॉरिडोर से गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने और निर्माण शुरू होने की समयसीमा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 
विज्ञापन


ये परियोजनाएं फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के चरण में हैं। इनके विकसित होने से एनसीआर के विभिन्न शहरों के बीच संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed