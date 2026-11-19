विज्ञापन

नई दिल्ली। तिलक नगर क्षेत्र में बेअदबी की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने दिल्ली सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेअदबी के मामलों में सात साल से उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार भी आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव पास करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कमजोर कानूनों के कारण आरोपी के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने एलजी और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। ब्यूरो