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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। विजय विहार थाना पुलिस ने कम ब्याज पर 20 लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर एक शख्स से 10.15 लाख रुपये की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने टीम लीडर, मैनेजर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बजाज कैपिटल फाइनेंस के प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन करते और लोन दिलाने के नाम पर इंश्योरेंस व प्रोसेसिंग फीस वसूलते थे। इसके बाद पीड़ितों से संपर्क बंद कर देते थे।रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के मुताबिक, विजय विहार फेज-2 निवासी विकास ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपियों ने उसे 20 लाख रुपये का लोन कम ब्याज दर पर दिलाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने लोन की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर उससे अलग-अलग मदों में 10.15 लाख रुपये वसूल लिए। शिकायत पर विजय विहार थाने में 17 नवंबर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया।थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिये आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट खंगाले। इसके बाद 17 नवंबर को रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में छापा मारा जहां आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। जांच में सामने आया कि कॉल सेंटर में फ्लोर मैनेजर जतिन और महिला टीम लीडर के जरिये काम संचालित होता था। पुलिस ने मैनेजर और टीम लीडर समेत छह को गिरफ्तार किया, जिसमें चार टेलीकॉलर हैं। इनकी पहचान उत्तम नगर निवासी नीरज, द्वारका निवासी आकाश, सनी और दया प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से लैंडलाइन फोन, फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल, वाई-फाई राउटर, मोबाइल फोन और नोट पैड बरामद किए हैं।