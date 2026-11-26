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-पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सात दिन में समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासनअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल और पीडब्ल्यूडी विभाग से हटाए गए 32 ठेका कर्मचारियों की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश ने बुधवार को अस्पताल के पीडब्ल्यूडी गेट पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने और उनके लंबित भुगतान सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की।प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री डॉ. दीपेंद्र चाहर, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री भानु भास्कर, जल बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र कसाना और बिजली विभाग के महामंत्री चंद्रकेतु मिश्रा सहित श्रमिक प्रतिनिधि व कर्मचारी शामिल हुए।प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की ओर से समस्याओं का समाधान सात दिन के भीतर कराने का आश्वासन दिया गया।भारतीय मजदूर संघ ने मांग की कि नौकरी से निकाले गए सभी 32 कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमित वेतन पर्ची देने, पात्र कर्मचारियों को ईएसआई सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार बोनस देने और पिछले वेतन व अन्य बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई।