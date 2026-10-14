दिल्ली: महिला पत्रकार और अन्य पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, एसीपी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी को लेकर एक्शन

दिल्ली पुलिस ने एक स्वतंत्र पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत में हुआ था। आरोपों में जातिसूचक टिप्पणी करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल है। मानहानि के आरोप भी लगाए गए हैं। यह टिप्पणी दिल्ली के एक एसीपी के खिलाफ कथित रूप से की गई थी। अधिकारियों ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी।

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