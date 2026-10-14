फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Police register FIR against a female journalist and others action taken over casteist remarks against an ACP i

दिल्ली: महिला पत्रकार और अन्य पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, एसीपी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी को लेकर एक्शन

Wed, 14 Oct 2026 06:26 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 06:26 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने एक स्वतंत्र पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत में हुआ था। आरोपों में जातिसूचक टिप्पणी करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल है।

विज्ञापन
Police register FIR against a female journalist and others action taken over casteist remarks against an ACP i
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने एक स्वतंत्र पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत में हुआ था। आरोपों में जातिसूचक टिप्पणी करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल है। मानहानि के आरोप भी लगाए गए हैं। यह टिप्पणी दिल्ली के एक एसीपी के खिलाफ कथित रूप से की गई थी। अधिकारियों ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed