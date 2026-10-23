दिल्ली: छावला में जहरीली गैस की चपेट में आने से युवक की मौत, तीन लोग घायल, मदन पंडित के रूप में मृतक की पहचान
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 10:13 AM IST
सार
दिल्ली के छावला में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।
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विस्तार
दिल्ली के छावला में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान मदन पंडित के रूप में हुई है।
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