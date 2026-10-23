दिल्ली: छावला में जहरीली गैस की चपेट में आने से युवक की मौत, तीन लोग घायल, मदन पंडित के रूप में मृतक की पहचान

दिल्ली के छावला में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान मदन पंडित के रूप में हुई है।

विज्ञापन