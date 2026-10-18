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दिल्ली : पेरेंट्स मीटिंग के दौरान तीसरी मंजिल से नीचे गिरी बच्ची, हालत नाजुक; स्कूल मैनेजमेंट पर उठे सवाल

Sun, 18 Oct 2026 11:50 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 AM IST
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Girl falls from third floor of a school in Delhi's Rohini
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां प्रेम नगर थाना क्षेत्र के चौधरी बलदेव सिंह स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान एक बच्ची तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। इस हादसे में बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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जानकारी के मुताबिक, यह घटना चौधरी बलदेव सिंह स्कूल में तब हुई जब पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान एक बच्ची तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं और उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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