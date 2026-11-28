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वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उत्तरी रेंज ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने अशोक विहार ट्रैफिक सर्किल के इंस्पेक्टर कमल कोहली को टीआई ऑफ द मंथ का खिताब दिया। वहीं, हेड कांस्टेबल रमेश, मनमोहन, सुनील और विकास को बेस्ट ट्रैफिक कॉप ऑफ द वीक से सम्मानित किया गया। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उत्तरी रेंज में चार नए बूथ शुरू किए हैं। डीटीयू (शाहबाद दौलतपुर), पल्ला रेड लाइट, जिंदपुर और मुकरबा चौक पर बनाए गए बूथों का उद्घाटन संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) संजय त्यागी ने किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंत गोयल आर्य, डीसीपी ट्रैफिक उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए बूथों से प्रमुख चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे उन्हें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करने में सहूलियत होगी।