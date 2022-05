{"_id":"628fd7422e940b093d4a71ad","slug":"explosion-after-leakage-in-igl-gas-pipeline-in-mehrauli-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mehrauli Blast : महरौली में आईजीएल गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद धमाका, इमारत में आग, एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 May 2022 01:08 AM IST