फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Elderly couple injured after being hit by a car accused female driver arrested victims children live abroad in

दिल्ली: कार की टक्कर से बुजुर्ग दंपती घायल, आरोपी महिला चालक गिरफ्तार, विदेश में रहते हैं पीड़ितों के बच्चे

Sat, 03 Oct 2026 10:10 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 10:10 PM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने आर्य समाज मंदिर के पास एक बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। इस घटना में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन
Elderly couple injured after being hit by a car accused female driver arrested victims children live abroad in
accident demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने आर्य समाज मंदिर के पास एक बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। इस घटना में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन


पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 49 वर्षीय नवलीन कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल क्रेटा कार (नंबर DL9CAR 2591) को भी जब्त कर लिया है। कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 2 अक्तूबर, 2026 को दर्ज की गई थी। घायल दंपती की पहचान 71 वर्षीय कुसुम टगरा और 79 वर्षीय दयानंद टगरा के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल कीर्ति नगर के कालरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और वे ठीक हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है।
विज्ञापन


पुलिस की कार्रवाई
कीर्ति नगर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपी महिला चालक नवलीन कौर को पकड़ा। कार को जब्त कर लिया गया है, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों को कानून के तहत उचित सजा मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन


घायल दंपती और परिवार
घायल दंपती कुसुम टगरा और दयानंद टगरा की उम्र अधिक होने के कारण उनकी चोटें गंभीर हैं। वे फिलहाल कालरा अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस बुजुर्ग दंपती के बच्चे अमेरिका में रहते हैं। बच्चों के विदेश में होने के कारण उनकी देखभाल और आगे के उपचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने परिवार से संपर्क साधने का प्रयास किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed