दिल्ली: कार की टक्कर से बुजुर्ग दंपती घायल, आरोपी महिला चालक गिरफ्तार, विदेश में रहते हैं पीड़ितों के बच्चे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने आर्य समाज मंदिर के पास एक बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। इस घटना में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 49 वर्षीय नवलीन कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल क्रेटा कार (नंबर DL9CAR 2591) को भी जब्त कर लिया है। कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 2 अक्तूबर, 2026 को दर्ज की गई थी। घायल दंपती की पहचान 71 वर्षीय कुसुम टगरा और 79 वर्षीय दयानंद टगरा के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल कीर्ति नगर के कालरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और वे ठीक हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है।कीर्ति नगर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपी महिला चालक नवलीन कौर को पकड़ा। कार को जब्त कर लिया गया है, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों को कानून के तहत उचित सजा मिले।घायल दंपती कुसुम टगरा और दयानंद टगरा की उम्र अधिक होने के कारण उनकी चोटें गंभीर हैं। वे फिलहाल कालरा अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस बुजुर्ग दंपती के बच्चे अमेरिका में रहते हैं। बच्चों के विदेश में होने के कारण उनकी देखभाल और आगे के उपचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने परिवार से संपर्क साधने का प्रयास किया है।