Delhi News: डीयू का जॉब मेला हुआ अंतरराष्ट्रीय, जापान की कंपनी भी पहुंची

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की ओर से आयोजित प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप जॉब मेला ‘अवसर 2026’ बुधवार को डीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बहुउद्देश्यीय सभागार में संपन्न हुआ। मेले में देश की कंपनियों के साथ जापान की एडुटेक कंपनी स्प्रिक्स इंक समेत अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। इस बार करीब 6 हजार से अधिक छात्रों ने 70 कंपनियों के समक्ष अपनी योग्यता और कौशल का प्रदर्शन किया।मेले में प्रत्येक छात्र को अधिकतम तीन कंपनियों के सामने नौकरी के लिए दावेदारी पेश करने का अवसर मिला। कंपनियों ने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर मौके पर ही शॉर्टलिस्टिंग की। अलग-अलग कंपनियों ने अपनी जरूरत के अनुसार करीब 10 से 30 छात्रों को अगले चरण के लिए चुना। हालांकि, मेले के दौरान किसी छात्र को तत्काल नौकरी या इंटर्नशिप का ऑफर नहीं दिया गया। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होने के बाद ही सफल छात्रों को नियुक्ति या इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिलेगा।डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की प्रभारी प्रो. हेना सिंह ने बताया कि कंपनियां शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों की आगे की चयन प्रक्रिया अगले तीन सप्ताह में पूरी करेंगी। इसके बाद छात्रों को उनके चयन और ऑफर की जानकारी दी जाएगी।