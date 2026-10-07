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Hindi News ›   Delhi ›   DU's job fair goes international; a Japanese company also takes part.

Delhi News: डीयू का जॉब मेला हुआ अंतरराष्ट्रीय, जापान की कंपनी भी पहुंची

Wed, 07 Oct 2026 10:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:27 PM IST
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DU's job fair goes international; a Japanese company also takes part.
तीन चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद मिलेगा नौकरी और इंटर्नशिप का ऑफर-छह हजार से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की ओर से आयोजित प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप जॉब मेला ‘अवसर 2026’ बुधवार को डीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बहुउद्देश्यीय सभागार में संपन्न हुआ। मेले में देश की कंपनियों के साथ जापान की एडुटेक कंपनी स्प्रिक्स इंक समेत अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। इस बार करीब 6 हजार से अधिक छात्रों ने 70 कंपनियों के समक्ष अपनी योग्यता और कौशल का प्रदर्शन किया।
मेले में प्रत्येक छात्र को अधिकतम तीन कंपनियों के सामने नौकरी के लिए दावेदारी पेश करने का अवसर मिला। कंपनियों ने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर मौके पर ही शॉर्टलिस्टिंग की। अलग-अलग कंपनियों ने अपनी जरूरत के अनुसार करीब 10 से 30 छात्रों को अगले चरण के लिए चुना। हालांकि, मेले के दौरान किसी छात्र को तत्काल नौकरी या इंटर्नशिप का ऑफर नहीं दिया गया। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होने के बाद ही सफल छात्रों को नियुक्ति या इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिलेगा।
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डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की प्रभारी प्रो. हेना सिंह ने बताया कि कंपनियां शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों की आगे की चयन प्रक्रिया अगले तीन सप्ताह में पूरी करेंगी। इसके बाद छात्रों को उनके चयन और ऑफर की जानकारी दी जाएगी।
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जापानी कंपनी करेगी नियमित संवाद : जापान की स्प्रिक्स इंक ने पहली बार मेले में भागीदारी की। कंपनी ने छात्रों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने और हर महीने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा।

ऑन-स्पॉट पंजीकरण की सुविधा :
मेले में ऑन-स्पॉट पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई थी। इससे पहले से पंजीकृत नहीं होने वाले विद्यार्थियों को भी कंपनियों के सामने अपनी दावेदारी पेश करने का मौका मिला। कंपनियों ने नौकरी के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी उपलब्ध कराए।
डीयू के अनुसार, मेले में 4 लाख से 10 लाख रुपये तक के सालाना वेतन पैकेज और अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिमाह तक के इंटर्नशिप स्टाइपेंड के अवसर शामिल थे।
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