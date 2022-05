{"_id":"62870d03165b254dba0268f0","slug":"delhi-riots-umar-khalid-bail-today-update-latest-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"Umar Khalid Bail: उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई आज, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 20 May 2022 09:08 AM IST