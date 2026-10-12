पूर्व सीएम केजरीवाल पर केस: आप विधायकों और नेताओं के नाम भी; दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने इसलिए कराई एफआईआर
गुरुद्वारा बंगला साहिब में शनिवार को हुए घटनाक्रम को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। कमेटी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि बंगला साहिब में नारेबाजी के पीछे आप की साजिश है।
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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में हंगामा किया गया और उसके बाद गुमराह करने वाले वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट फैलाए गए। पुलिस ने कहा कि जांच के तहत सौंपे गए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है।
Delhi Police registers FIR following a complaint by the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee against AAP leaders and MLAs, including Arvind Kejriwal. The complaint alleges disruption at Gurudwara Bangla Sahib premises and circulation of misleading videos and social media posts thereafter. Police said the submitted video footage is being examined as part of the investigation.
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) October 12, 2026
गुरुद्वारा बंगला साहिब में शनिवार को हुए घटनाक्रम को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भेजकर गुरुद्वारा परिसर में नारेबाजी करवाई।