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आरोप तय करने के चरण में किया मिनी ट्रायल, 9-10 दिसंबर को अगली सुनवाईअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को आरोपमुक्त करते समय महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मिनी ट्रायल किया।न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कई गंभीर कानूनी और तथ्यात्मक खामियां हैं। यह आदेश प्रथम दृष्टया अवैध और विकृत है तथा इसमें ऐसी त्रुटियां हैं, जो फैसले को प्रभावित करती हैं। उन्होंने अदालत से 27 फरवरी को पारित आरोप मुक्ति के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर उनकी विश्वसनीयता पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले में मिनी ट्रायल किया, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गई और साक्ष्यों के मूल्यांकन में ऐसी प्रक्रिया अपनाई, जिसकी इस चरण पर अनुमति नहीं है। जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले में आपराधिक साजिश के अस्तित्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस पर समुचित विचार नहीं किया। 9 और 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।सीबीआई ने अदालत को बताया कि आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में कथित आपराधिक साजिश के कई पहलुओं को जांच में सामने लाया गया था। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने के बजाय अलग-अलग करके उनका मूल्यांकन किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि निचली अदालत ने आरोप तय करने के चरण में ही साक्ष्यों की प्रमाणिकता और उनकी स्वीकार्यता पर टिप्पणियां कर दीं, जबकि इन पहलुओं का विस्तृत परीक्षण मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाना चाहिए था। सीबीआई ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और जांच एजेंसी तथा जांच अधिकारी के खिलाफ अनावश्यक प्रतिकूल टिप्पणियां कीं।राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता और कथित व्यापक आपराधिक साजिश के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर आरोपमुक्ति के आदेश को चुनौती दी। एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर गलत निष्कर्ष निकाले और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री होने के बावजूद उन्हें आरोपमुक्त कर दिया।