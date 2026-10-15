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Hindi News ›   Delhi ›   Bloody clash in Delhi Najafgarh Woman dies following a stabbing incident in Old Roshanpura

दिल्ली के नजफगढ़ में खूनी संघर्ष: ओल्ड रोशनपुरा में चाकूबाजी के बाद महिला की मौत, दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
सार

राजधानी के नजफगढ़ इलाके के ओल्ड रोशनपुरा के पास 15 अक्तूबर 2026 की रात का खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें आपसी रंजिश के चलते एक महिला की मौत हो गई और दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 

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Bloody clash in Delhi Najafgarh Woman dies following a stabbing incident in Old Roshanpura
मृतक महिला का बेटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी के नजफगढ़ इलाके के ओल्ड रोशनपुरा के पास 15 अक्तूबर 2026 की रात का खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें आपसी रंजिश के चलते एक महिला की मौत हो गई और दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर की रात लगभग 11:49 बजे नजफगढ़ पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि ओल्ड रोशनपुरा के पास चाकू से हमला हुआ है। इस घातक हमले में कमल ऋषि और उनकी पत्नी सीमा ऋषि को गंभीर रूप से चाकू के घाव आए। कमल ऋषि के शुरुआती बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 अक्तूबर को आरोपी सतीश लांबा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 17 अक्तूबर  को इलाज के दौरान घायल सीमा ऋषि की चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मामले में धाराएं गंभीर कर दी गईं।

दूसरे पक्ष की कहानी और मेडिकल रिपोर्ट
जांच के दौरान पुलिस के सामने एक नया पहलू आया। पता चला कि मुख्य आरोपी कहे जा रहे सतीश लांबा (पिता ज्ञानचंद, उम्र 30 वर्ष) को भी इस झगड़े के दौरान चोट आई थी। उसे पहले जाफरपुर के आरटीआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बाईं जांघ पर गहरा घाव है। हालत गंभीर होने के चलते उसे पहले डीडीयू अस्पताल और फिर सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया।

कैसे शुरू हुआ विवाद?
पुलिस जांच में सामने आया कि घटना की रात करीब 11:15 बजे, आरोपी सतीश लांबा अपने दोस्तों के साथ ओल्ड रोशनपुरा के पास एक चौक पर खड़ा था। तभी कमल ऋषि का बेटा ध्रुव ऋषि, अपने दोस्तों अफजल और देव बख्शी के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और कथित तौर पर उसे गालियां देने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान ध्रुव ऋषि ने चाकू निकालकर सतीश लांबा की बाईं जांघ पर वार कर दिया था।


पुलिस की कार्रवाई
सतीश लांबा के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने अब दूसरे पक्ष यानी ध्रुव ऋषि और उसके दोस्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हत्या और मारपीट से जुड़े इन दोनों मामलों में आगे की कानूनी जांच तेजी से चल रही है, और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।

 

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