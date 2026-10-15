दिल्ली के नजफगढ़ में खूनी संघर्ष: ओल्ड रोशनपुरा में चाकूबाजी के बाद महिला की मौत, दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज

राजधानी के नजफगढ़ इलाके के ओल्ड रोशनपुरा के पास 15 अक्तूबर 2026 की रात का खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें आपसी रंजिश के चलते एक महिला की मौत हो गई और दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

On 15.10.2026, at about 23.49 hrs, a PCR call was received at PS Najafgarh regarding a knife attack near Old Roshanpura in Najafgarh. During the incident, Kamal Rishi and his wife Seema Rishi sustained knife injuries. On the statement of Kamal Rishi, an FIR was registered. Accused Satish Lamba was arrested on 16.10.2026. Subsequently, injured Seema Rishi succumbed to her injuries on 17.10.2026. During enquiry, it was revealed that alleged Satish Lamba S/o Gyanchand, age 30 years, had also sustained injury in the said quarrel and was admitted at RTRM Hospital, Jaffarpur, wherein the doctor opined 'Deep lacerated wound present over left thigh approx 3×2 cm.' He was referred to DDU Hospital and thereafter to Safdarjung Hospital for further treatment. It further revealed that at about 11.15 PM, the alleged was standing with his friends at the chowk near Old Roshanpura, when Dhruv Rishi S/o Kamal Rishi, came there along with his friends Afjal and Dev Bakshi on motorcycle and started abusing him, which led to a scuffle, during which Dhruv Rishi took out a knife and stabbed him in his left thigh. On the statement of Satish Lamba and as per the MLR, a case was registered against Dhruv Rishi and his friends. Further investigation in both cases is underway: Delhi Police — ANI (@ANI) October 19, 2026

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर की रात लगभग 11:49 बजे नजफगढ़ पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि ओल्ड रोशनपुरा के पास चाकू से हमला हुआ है। इस घातक हमले में कमल ऋषि और उनकी पत्नी सीमा ऋषि को गंभीर रूप से चाकू के घाव आए। कमल ऋषि के शुरुआती बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया था।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 अक्तूबर को आरोपी सतीश लांबा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 17 अक्तूबर को इलाज के दौरान घायल सीमा ऋषि की चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मामले में धाराएं गंभीर कर दी गईं।जांच के दौरान पुलिस के सामने एक नया पहलू आया। पता चला कि मुख्य आरोपी कहे जा रहे सतीश लांबा (पिता ज्ञानचंद, उम्र 30 वर्ष) को भी इस झगड़े के दौरान चोट आई थी। उसे पहले जाफरपुर के आरटीआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बाईं जांघ पर गहरा घाव है। हालत गंभीर होने के चलते उसे पहले डीडीयू अस्पताल और फिर सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया।पुलिस जांच में सामने आया कि घटना की रात करीब 11:15 बजे, आरोपी सतीश लांबा अपने दोस्तों के साथ ओल्ड रोशनपुरा के पास एक चौक पर खड़ा था। तभी कमल ऋषि का बेटा ध्रुव ऋषि, अपने दोस्तों अफजल और देव बख्शी के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और कथित तौर पर उसे गालियां देने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान ध्रुव ऋषि ने चाकू निकालकर सतीश लांबा की बाईं जांघ पर वार कर दिया था।सतीश लांबा के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने अब दूसरे पक्ष यानी ध्रुव ऋषि और उसके दोस्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हत्या और मारपीट से जुड़े इन दोनों मामलों में आगे की कानूनी जांच तेजी से चल रही है, और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।