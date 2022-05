{"_id":"626f25a47ca5dd7c441ecb92","slug":"bjp-leaders-advised-kejriwal-to-visit-sabarmati-river-front","type":"story","status":"publish","title_hn":"सियासत : भाजपा का केजरीवाल पर निशाना, यमुना की निर्मलता की बात करने वाले साबरमती रिवर फ्रंट देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 02 May 2022 05:58 AM IST