नई दिल्ली। नरेला में काजू-किशमिश के पैकेट चोरी करने के शक में ट्रक मालिक ने चालक के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। एक महीने तक अस्पताल में इलाज होने के बाद सोमवार रात युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की शिनाख्त अंकित (30) के रूप में हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी ट्रक मालिक अनिल ढाका को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है।जानकारी के मुताबिक अंकित कचरा बीनने का काम करता था। परिवार वालों के मुताबिक, एक महीने पहले उसे कचरे में काजू-किशमिश के कुछ पैकेट मिले, जिसे लेकर वह घर आ गया। इसी दौरान इलाके में एक ट्रक से काजू-किशमिश के पैकेट चोरी होने की बात सामने आई। आरोप है कि ट्रक मालिक अनिल ढाका ने अंकित के पास पैकेट देखे तो उस पर चोरी का शक जताया। इसके बाद उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा। परिवार का आरोप है कि ट्रक मालिक चोरी का संदेह होने पर पुलिस में शिकायत करने के बजाए अंकित की पिटाई कर दी। ब्यूरो