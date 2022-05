{"_id":"626f661bdda82a2aac7773ae","slug":"shri-kedarnath-bhagwan-panchmukhi-doli-leaves-for-kedarnath-dham-crowd-of-chardham-passengers-gathered-in-rishikesh","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बाबा केदार की डोली ने किया धाम प्रस्थान: ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर उमड़ी चारधाम यात्रियों की भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 02 May 2022 10:53 AM IST