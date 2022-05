{"_id":"62830a116eec1057ac6392e5","slug":"champawat-two-people-including-teeneger-died-due-to-drowning-while-taking-bath-in-jagbuda-river","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चंपावत में हादसे: कोसी नदी में नहाते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक की मौत, किशोर सहित दो लोगों की डूबने से गई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंपावत Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 17 May 2022 08:25 AM IST