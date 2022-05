{"_id":"6276bc02f215146f2951957d","slug":"badrinath-dham-expected-to-reach-25-thousand-devotees-on-the-first-day-darshan-of-akhand-jyoti","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज होगा भक्त और भगवान का मिलन : बदरीनाथ में अखंड ज्योति के दर्शनों के लिए पहले दिन 25 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रमोद सेमवाल, संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 08 May 2022 04:44 AM IST