तलाक के बाद बिगड़ी थी चहल की तबीयत?: बोले- शराब की लत और पैनिक अटैक से जूझा; 26 दिन रिहैब में रहकर बदली जिंदगी

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आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मैदान पर अपनी हंसी-मजाक और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर चहल ने बताया कि तलाक के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस दौरान शराब पीने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें रिहैब सेंटर में 26 दिन बिताने पड़े। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में चहल ने अपनी जिंदगी के इस दौर, पैनिक अटैक और क्रिकेट पर पड़े असर के बारे में खुलकर बात की। विज्ञापन

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तलाक के बाद बढ़ गई थी शराब पीने की आदत

आकाश चोपड़ा ने चहल से पूछा कि उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला कब किया। इस पर स्पिनर ने बताया कि पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया। चहल ने कहा, 'पिछले साल काउंटी क्रिकेट के बाद चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई थीं। इसलिए मैं रिहैब सेंटर में भर्ती हुआ और वहां 26 दिन रहा। अब मुझे पता है कि इन चीजों को कैसे संभालना है। इस फैसले ने मेरी निजी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। मेरी परिपक्वता बढ़ी और भावनाएं भी संतुलित हुईं।' उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम उम्र होने के कारण पार्टियों में जाना आम बात थी। हालांकि, तलाक के बाद शराब पीने की आदत बढ़ गई और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रही।



चहल ने कहा, 'तलाक के बाद चीजें हद से ज्यादा बढ़ गईं और मेरी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा, तो उस चीज को ही बर्बाद कर दूंगा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। वह है क्रिकेट। इसलिए मैंने इसे रोकने का फैसला किया। अब मैं ज्यादा खुश हूं और बेहतर स्थिति में हूं।'

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पैनिक अटैक आने लगे, क्रिकेट से भी लेना पड़ा ब्रेक

चहल ने बताया कि निजी जिंदगी सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने से उन्हें काफी परेशानी हुई। इसका असर उनके खेल पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि उस साल उन्होंने सीमित ओवरों के सिर्फ दो मैच खेले और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण टी20 क्रिकेट से दूर रहे। चहल ने कहा, 'मैं पूरी तरह तैयार नहीं था और नहीं चाहता था कि मेरी वजह से टीम को नुकसान हो। मैंने अनिरुद्ध सर से बात की और ब्रेक मांगा। उन्होंने मेरा काफी साथ दिया।' उन्होंने आगे बताया कि एक समय के बाद उन्हें चिंता और पैनिक अटैक आने लगे। चहल के मुताबिक, ऐसे समय में उनकी धड़कन तेज हो जाती थी और चेहरे पर भी इसका असर दिखाई देता था। उनके होंठ एक तरफ खिंच जाते थे और वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे।

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