भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या कीर्तिमान रच पाएंगे शाई होप? डिविलियर्स-सॉल्ट और दिलशान के ये तीन रिकॉर्ड निशाने पर

3. दिलशान और एवर्टन वीक्स के रिकॉर्ड पर भी नजर

होप के सामने तीसरा रिकॉर्ड भारत दौरे पर सर्वाधिक शतक लगाने से जुड़ा है। किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा भारत के एक दौरे पर (किसी भी फॉर्मेट में) सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड चार है। वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स ने 78 साल पहले यानी 1948 में (टेस्ट सीरीज में) और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 में (वनडे सीरीज में) यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत दौरे पर चार शतक लगा चुके होप इस रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं। अगर वह पांचवें टी20 में एक और शतक लगा देते हैं, तो एक ही दौरे पर पांच शतक लगाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन सकते हैं और 78 साल पहले बना वीक्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा।



भारत दौरे पर सर्वाधिक शतक

खिलाड़ी दौरा शतक एवर्टन वीक्स 1948 4 तिलकरत्ने दिलशान 2009 4 शाई होप 2026 4*

*मौजूदा भारत दौरे के आंकड़े।



बंगलूरू में होने वाला मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि होप के पास व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के साथ वेस्टइंडीज को सीरीज जिताने का मौका भी है। अब देखना होगा कि वह निर्णायक मुकाबले में अपने बल्ले से इतिहास रच पाते हैं या नहीं।