भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या कीर्तिमान रच पाएंगे शाई होप? डिविलियर्स-सॉल्ट और दिलशान के ये तीन रिकॉर्ड निशाने पर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच निर्णायक टी20 में शाई होप के पास तीन बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह भारत में विदेशी बल्लेबाज के सर्वाधिक शतकों की सूची में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, फिल सॉल्ट के एक टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं और भारत दौरे पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं।
विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार, 17 अक्तूबर को बंगलूरू में खेला जाएगा। इस मैच में ट्रॉफी दांव पर होगी, क्योंकि चार मुकाबलों के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। निर्णायक मैच में सबकी नजरें वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पर होंगी, जो भारत दौरे पर शानदार फॉर्म में हैं। वनडे सीरीज में दो शतक लगाने के बाद वह टी20 सीरीज में भी दो शतक जड़ चुके हैं।
अब उनके पास एक ही मैच में तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। क्या होप भारत में विदेशी बल्लेबाजों के शतकों का नया कीर्तिमान बनाएंगे? क्या वह फिल सॉल्ट को पीछे छोड़कर एक टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बनेंगे? और क्या वह तिलकरत्ने दिलशान के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? ये तो शनिवार को ही पता चलेगा। आइए तीनों रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं...
1. भारत में विदेशी बल्लेबाजों के सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड
शाई होप भारत दौरे पर वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक चार शतक लगा चुके हैं। वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में उन्होंने क्रमशः 104 और 162 रन की पारियां खेलीं। इसके बाद टी20 सीरीज में भी उन्होंने दो शतक जड़े। चौथे टी20 में उन्होंने 102 और दूसरे टी20 में भी 102 रन की पारी खेली थी। इस शानदार प्रदर्शन के साथ वह भारत में विदेशी बल्लेबाज के सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं।
भारत में टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को मिलाकर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाजों की सूची में एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक और शाई होप संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। तीनों के नाम आठ-आठ शतक हैं। अगर होप निर्णायक टी20 में भी शतक लगा देते हैं, तो वह भारत में नौ शतक लगाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे।
भारत में विदेशी बल्लेबाजों के सर्वाधिक शतक
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खिलाड़ी
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शतक
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शाई होप (वेस्टइंडीज)
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8*
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एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)
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8
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क्विंटन डिकॉक (दक्षिण अफ्रीका)
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8
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क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
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7
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रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
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6
*निर्णायक मैच से पहले के आंकड़े।
2. क्या फिल सॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ेंगे होप?
शाई होप के पास एक टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का भी मौका है। भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज के चार मैचों में वह 261 रन बना चुके हैं। पहले टी20 में उन्होंने 52 रन बनाए थे। दूसरे मैच में उन्होंने शतक जड़कर वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। तीसरे मैच में वह पांच रन बनाकर आउट हुए, लेकिन चौथे मुकाबले में फिर शतक जड़ दिया। पांचवें मैच में 71 रन बनाते ही होप इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के 331 रन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इसे तोड़ने के लिए उन्हें 71 से अधिक रन, यानी कम से कम 72 रन बनाने होंगे। हालांकि, 331 रन के रिकॉर्ड को पार करने के लिए उन्हें कुल 332 रन तक पहुंचना होगा।
एक टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन
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खिलाड़ी
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टीम
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रन
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फिल सॉल्ट
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इंग्लैंड
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331
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मार्क चैपमैन
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न्यूजीलैंड
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290
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मोहम्मद ईशान
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स्पेन
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283
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अभिषेक शर्मा
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भारत
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279
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करनबीर सिंह
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ऑस्ट्रिया
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278
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शाई होप
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वेस्टइंडीज
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261*
*होप के मौजूदा सीरीज के चार मैचों के बाद के रन।
3. दिलशान और एवर्टन वीक्स के रिकॉर्ड पर भी नजर
होप के सामने तीसरा रिकॉर्ड भारत दौरे पर सर्वाधिक शतक लगाने से जुड़ा है। किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा भारत के एक दौरे पर (किसी भी फॉर्मेट में) सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड चार है। वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स ने 78 साल पहले यानी 1948 में (टेस्ट सीरीज में) और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 में (वनडे सीरीज में) यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत दौरे पर चार शतक लगा चुके होप इस रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं। अगर वह पांचवें टी20 में एक और शतक लगा देते हैं, तो एक ही दौरे पर पांच शतक लगाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन सकते हैं और 78 साल पहले बना वीक्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
भारत दौरे पर सर्वाधिक शतक
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खिलाड़ी
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दौरा
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शतक
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एवर्टन वीक्स
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1948
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4
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तिलकरत्ने दिलशान
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2009
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4
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शाई होप
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2026
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4*
*मौजूदा भारत दौरे के आंकड़े।
बंगलूरू में होने वाला मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि होप के पास व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के साथ वेस्टइंडीज को सीरीज जिताने का मौका भी है। अब देखना होगा कि वह निर्णायक मुकाबले में अपने बल्ले से इतिहास रच पाते हैं या नहीं।