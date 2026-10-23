तस्कीन लौटे, सौम्य सरकार बाहर: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम घोषित; कौन-कौन स्क्वॉड में

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बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की टीम में वापसी हुई है, जबकि सीमित ओवरों की टीम के कप्तान लिटन दास को भी जगह मिली है। वहीं, सौम्य सरकार टीम से बाहर हो गए हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 28 अक्तूबर से मीरपुर में खेला जाएगा। विज्ञापन



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तस्कीन की वापसी, सौम्य सरकार बाहर

तस्कीन अहमद को अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए पिछले टेस्ट से आराम दिया गया था। अब वह खालिद अहमद की जगह टीम में लौटे हैं। तस्कीन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में हसन महमूद को हैट्रिक लेने पर बधाई भी दी थी। दूसरी ओर, सौम्य सरकार को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। वह ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके थे। उनका पिछला टेस्ट फरवरी 2021 में था।



लिटन दास की भी टीम में वापसी हुई है। वह कूल्हे की चोट के कारण संयुक्त अरब अमीरात में हुई वनडे त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेल पाए थे। वहीं, वायरल बुखार से उबरने के बाद मेहदी हसन मिराज को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने त्रिकोणीय सीरीज के दो में से एक मैच में हिस्सा लिया था।

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तीन स्पिनर और तेज गेंदबाजों का विकल्प

नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली टीम में तीन विशेषज्ञ स्पिनर और तेज गेंदबाजों के कई विकल्प हैं। मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम और नईम हसन स्पिन विभाग संभालेंगे। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, एबादोत हुसैन और हसन महमूद पर होगी। हालांकि, साइड स्ट्रेन से उबर रहे नाहिद राणा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। मीरपुर की पिच कैसी होगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी।

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