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तस्कीन लौटे, सौम्य सरकार बाहर: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम घोषित; कौन-कौन स्क्वॉड में

Fri, 23 Oct 2026 04:12 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ढाका
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ढाका Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 23 Oct 2026 04:12 PM IST
सार

बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 28 अक्तूबर से मीरपुर में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। तस्कीन अहमद और लिटन दास की वापसी हुई है, जबकि सौम्य सरकार बाहर हैं। चोट से उबर रहे नाहिद राणा को टीम में जगह नहीं मिली। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश के लिए अहम होगी।

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Taskin Ahmed Returns as Bangladesh Announce Squad for First Test Against West Indies
तस्कीन - फोटो : IANS

विस्तार
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बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की टीम में वापसी हुई है, जबकि सीमित ओवरों की टीम के कप्तान लिटन दास को भी जगह मिली है। वहीं, सौम्य सरकार टीम से बाहर हो गए हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 28 अक्तूबर से मीरपुर में खेला जाएगा।

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तस्कीन की वापसी, सौम्य सरकार बाहर
तस्कीन अहमद को अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए पिछले टेस्ट से आराम दिया गया था। अब वह खालिद अहमद की जगह टीम में लौटे हैं। तस्कीन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में हसन महमूद को हैट्रिक लेने पर बधाई भी दी थी। दूसरी ओर, सौम्य सरकार को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। वह ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके थे। उनका पिछला टेस्ट फरवरी 2021 में था।

लिटन दास की भी टीम में वापसी हुई है। वह कूल्हे की चोट के कारण संयुक्त अरब अमीरात में हुई वनडे त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेल पाए थे। वहीं, वायरल बुखार से उबरने के बाद मेहदी हसन मिराज को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने त्रिकोणीय सीरीज के दो में से एक मैच में हिस्सा लिया था।
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तीन स्पिनर और तेज गेंदबाजों का विकल्प
नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली टीम में तीन विशेषज्ञ स्पिनर और तेज गेंदबाजों के कई विकल्प हैं। मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम और नईम हसन स्पिन विभाग संभालेंगे। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, एबादोत हुसैन और हसन महमूद पर होगी। हालांकि, साइड स्ट्रेन से उबर रहे नाहिद राणा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। मीरपुर की पिच कैसी होगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी।
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WTC फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश
वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज बांग्लादेश के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की दौड़ के लिहाज से अहम होगी। खबर के मुताबिक, बांग्लादेश छह मैचों में तीन जीत, एक ड्रॉ और दो हार के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है। उसका अंक प्रतिशत 55.56 है। दक्षिण अफ्रीका 66.67 प्रतिशत के साथ उससे आगे है।

पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश की टीम: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तस्कीन अहमद, जाकेर अली, लिटन दास (विकेटकीपर), मोमिनुल हक, तंजीद हसन, एबादोत हुसैन, तौहीद हृदोय, शादमान इस्लाम, शोरिफुल इस्लाम, ताइजुल इस्लाम, हसन महमूद, मेहदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहीम और नईम हसन।
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