फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Senior Womens T20 Trophy: Bihar womens team defeats Nagaland by 68 runs

सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी: बिहार महिला टीम ने नागालैंड को 68 रनों से हराया, मैच में क्या-क्या हुआ?

Mon, 02 Nov 2026 07:33 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पटना
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Mon, 02 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी प्लेट प्रतियोगिता में बिहार महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नागालैंड महिला टीम को 68 रनों से पराजित कर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की।

विज्ञापन
Senior Womens T20 Trophy: Bihar womens team defeats Nagaland by 68 runs
बिहार महिला टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी प्लेट प्रतियोगिता में बिहार महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नागालैंड महिला टीम को 68 रनों से पराजित कर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। सोमवार 02/11/2026 को सोविमा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। बिहार की बल्लेबाजी में प्रगति सिंह 27 रन तथा अपूर्वा ने 50 गेंद में 6 चौका लगाकर नाबाद 54 रन बनाया तो वहीं वैदही ने 39 गेंद में 7 चौका लगाकर नाबाद 50 रन बनाया।
विज्ञापन
Trending Videos

143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नागालैंड की टीम बिहार की अनुशासित गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती नजर आई और निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर महज 74 रन ही बना सकी। इस तरह बिहार ने मुकाबले को 68 रनों से अपने नाम कर लिया। बिहार की गेंदबाजी में आर्य सेठ ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाया। नूतन, तेजस्वी और अपूर्वा को 1-1 विकेट मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

Senior Womens T20 Trophy: Bihar womens team defeats Nagaland by 68 runs
बिहार महिला टीम - फोटो : अमर उजाला
वहीं आज बिहार की प्रतिभाशाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी नूतन कुमारी ने नागालैंड के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में बिहार सीनियर महिला टी20 क्रिकेट टीम की ओर से अपना पदार्पण किया। यह उपलब्धि नूतन कुमारी के क्रिकेट करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके पदार्पण से बिहार महिला क्रिकेट को नई पहचान और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बिहार की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन तालमेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने केवल एक विकेट गंवाकर 142 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने नागालैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ बिहार महिला टीम ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। टीम के इस सामूहिक प्रदर्शन से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed