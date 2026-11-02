{"_id":"6ae8981f742110c4330b8464","slug":"senior-womens-t20-trophy-bihar-womens-team-defeats-nagaland-by-68-runs-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी: बिहार महिला टीम ने नागालैंड को 68 रनों से हराया, मैच में क्या-क्या हुआ?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी प्लेट प्रतियोगिता में बिहार महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नागालैंड महिला टीम को 68 रनों से पराजित कर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। सोमवार 02/11/2026 को सोविमा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। बिहार की बल्लेबाजी में प्रगति सिंह 27 रन तथा अपूर्वा ने 50 गेंद में 6 चौका लगाकर नाबाद 54 रन बनाया तो वहीं वैदही ने 39 गेंद में 7 चौका लगाकर नाबाद 50 रन बनाया।

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143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नागालैंड की टीम बिहार की अनुशासित गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती नजर आई और निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर महज 74 रन ही बना सकी। इस तरह बिहार ने मुकाबले को 68 रनों से अपने नाम कर लिया। बिहार की गेंदबाजी में आर्य सेठ ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाया। नूतन, तेजस्वी और अपूर्वा को 1-1 विकेट मिला।

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