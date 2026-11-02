ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका: आईसीसी ने कोच और खिलाड़ी को फटकारा, क्या है पूरा मामला?

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विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस और विकेटकीपर काइल वेरेन को आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर फटकार लगाई है। दोनों पर यह कार्रवाई केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन की घटना को लेकर की गई है।

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क्या है मामला?

प्रिंस और वेरेन को दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज मार्क्स एकरमैन के आउट होने के बाद हुई एक ही घटना के लिए दोषी पाया गया। एकरमैन ने कैच आउट दिए जाने के फैसले के खिलाफ रिव्यू लेने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायरों ने इसे निर्धारित 15 सेकंड की समय सीमा के बाद की गई अपील मानते हुए स्वीकार नहीं किया।



इसके बाद जब एकरमैन मैदान से बाहर जा रहे थे, तब प्रिंस ने अंपायरों पर बार-बार चिल्लाते हुए कहा कि रिव्यू लेने के लिए अभी समय बाकी है। वहीं, टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे वेरेन ने एकरमैन से बाउंड्री लाइन के भीतर ही रुकने को कहा, जिससे उनके मैदान छोड़ने में देरी हुई।

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आईसीसी ने लगाई फटकार आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि प्रिंस और वेरेन ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन किया है। यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है। आईसीसी ने दोनों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया है।

पिछले 24 महीनों में यह दोनों का पहला अपराध था। प्रिंस और वेरेन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अमीरात आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ की ओर से प्रस्तावित सजा को मान लिया।

इसके चलते मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड केटलबरो, तीसरे अंपायर क्रिस गैफनी और चौथे अंपायर लुबालालो गकुमा ने दोनों के खिलाफ आरोप लगाए थे।

आईसीसी के नियमों के अनुसार, लेवल-1 के उल्लंघन पर आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक या दो डिमेरिट अंक भी दिए जा सकते हैं।

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