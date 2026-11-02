त्रिकोणीय सीरीज: फाइनल मैच में पाकिस्तान टीम से हुई बड़ी गलती, आईसीसी ने लगाया जुर्माना; जानिए मामला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Mon, 02 Nov 2026 04:12 PM IST
सार
श्रीलंका के खिलाफ वनडे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में स्लो ओवर-रेट के कारण आईसीसी ने पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने गलती स्वीकार कर जुर्माना मान लिया। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में फखर जमां के 127 और अराफात मिन्हास के 61 रनों की मदद से श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का खिताब जीता।
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विस्तार
पाकिस्तान टीम पर श्रीलंका के खिलाफ वनडे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले में स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का खिताब अपने नाम किया था।
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क्यों मिली पाकिस्तान को सजा?
- आईसीसी के मुताबिक, लाहौर में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर सकी। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी टीम एक ओवर पीछे रही। इसके चलते एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने पाकिस्तान पर यह जुर्माना लगाया।
- पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम की गलती स्वीकार कर ली और आईसीसी की ओर से प्रस्तावित जुर्माने को मान लिया। ऐसे में मामले की औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान पर स्लो ओवर-रेट का आरोप मैदानी अंपायर अहसान रजा और वेन नाइट्स के अलावा थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज ने लगाया था।
- आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित न्यूनतम ओवर-रेट से पीछे रहने वाली टीम पर प्रत्येक कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। यह नियम समय की निर्धारित छूट को ध्यान में रखने के बाद लागू होता है।
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फखर जमां के शतक और मिन्हास की तूफानी पारी
- जुर्माने की कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला यादगार रहा। टीम ने घरेलू मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 329 रन बनाकर 3 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
- पाकिस्तान की जीत के नायक फखर जमां रहे, जिन्होंने 99 गेंदों पर 127 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 12वां शतक था। उन्हें साद बेग का बेहतरीन साथ मिला। साद ने 75 गेंदों पर 74 रन बनाए। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
- फखर जमां के आउट होने के बाद पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचाने की जिम्मेदारी अराफात मिन्हास ने संभाली। उन्होंने महज 31 गेंदों पर 61 रन की आक्रामक पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से चार छक्के और चार चौके निकले। अंत में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने छक्का लगाकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।
कामिंदु मेंडिस का शतक श्रीलंका को नहीं दिला सका जीत
इससे पहले श्रीलंका ने कामिंदु मेंडिस के शानदार शतक की बदौलत आठ विकेट पर 325 रन बनाए थे। मेंडिस ने 131 रन की पारी खेली, जबकि पवन रत्नायके ने 77 रन का योगदान दिया। हालांकि, श्रीलंका के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाज 326 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
इससे पहले श्रीलंका ने कामिंदु मेंडिस के शानदार शतक की बदौलत आठ विकेट पर 325 रन बनाए थे। मेंडिस ने 131 रन की पारी खेली, जबकि पवन रत्नायके ने 77 रन का योगदान दिया। हालांकि, श्रीलंका के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाज 326 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।