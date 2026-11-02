त्रिकोणीय सीरीज: फाइनल मैच में पाकिस्तान टीम से हुई बड़ी गलती, आईसीसी ने लगाया जुर्माना; जानिए मामला

पाकिस्तान टीम पर श्रीलंका के खिलाफ वनडे त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले में स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का खिताब अपने नाम किया था।

कामिंदु मेंडिस का शतक श्रीलंका को नहीं दिला सका जीत

इससे पहले श्रीलंका ने कामिंदु मेंडिस के शानदार शतक की बदौलत आठ विकेट पर 325 रन बनाए थे। मेंडिस ने 131 रन की पारी खेली, जबकि पवन रत्नायके ने 77 रन का योगदान दिया। हालांकि, श्रीलंका के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाज 326 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।