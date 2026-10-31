'आपके जैसे पासपोर्ट वालों के...': संगकारा का आरोप- डबलिन एयरपोर्ट पर परिवार पर हुई नस्लीय टिप्पणी! जानें मामला

@IrelandMeda @Ryanair When told people like you with your kind of passports should expect this treatment and that if we argued against that obviously disgusting comment we would be considered a threat to other passengers and not boarded is not treating everyone exactly the same but it is racist — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) October 29, 2026

इसके बाद संगकारा की पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें ही निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार करना भेदभाव नहीं है। यूजर ने आरोप लगाया कि शायद संगकारा विशेष सुविधाओं के आदी हैं और उन्हें सामान्य व्यवहार पसंद नहीं आया। इस पर संगकारा ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने उनके पासपोर्ट को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।संगकारा ने लिखा, 'जब आपसे कहा जाए कि आपके जैसे पासपोर्ट वाले लोगों को इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करनी चाहिए और अगर हम इस स्पष्ट रूप से घृणित टिप्पणी का विरोध करते हैं, तो हमें दूसरे यात्रियों के लिए खतरा मानकर विमान में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो यह सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं है। यह नस्लवाद है।'