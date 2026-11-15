आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी बने ब्रिटिश नागरिक: कब मिली थी नागरिकता? ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया बड़ा खुलासा

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ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नागरिकता मिलने के मौके पर उनके परिवार और दोस्त मौजूद थे। ब्रिटेन को लंबे समय से अपना घर बताते हुए उन्होंने वहां के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों की सराहना की।ललित मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'एक गर्व का पल, एक नया अध्याय। आज 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला। यहां मैंने अपने जीवन के एक बेहद खास और निजी पड़ाव के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है।'उन्होंने आगे लिखा, '15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में मैंने एक समारोह में ब्रिटिश नागरिकता मिलने का जश्न मनाया। यह समारोह हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। ब्रिटेन कई वर्षों से मेरा घर रहा है। यहां के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है। ब्रिटिश नागरिक बनना एक विशेषाधिकार होने के साथ-साथ जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं गर्व, आभार और अपनेपन की भावना के साथ स्वीकार करता हूं।'ललित मोदी ने कहा कि अलग-अलग संस्कृतियों और अनुभवों ने उनके जीवन को आकार दिया है। उन्होंने ब्रिटेन में सकारात्मक योगदान जारी रखने की इच्छा भी जताई। साथ ही अपने परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'मेरी जीवन यात्रा अलग-अलग संस्कृतियों और अनुभवों से बनी है। मैं उस देश के लिए सकारात्मक योगदान जारी रखने को लेकर उत्साहित हूं, जिसे अब गर्व से अपना घर कहता हूं। इस सफर का हिस्सा रहे अपने परिवार, दोस्तों और सभी लोगों का धन्यवाद। इस खबर को साझा करने का यादगार अवसर देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन का भी आभार। यह एक नया अध्याय है, जिसमें आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा।' ललित मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के मौके पर यह जानकारी साझा करने को भी खास बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत 'गॉड सेव द किंग' लिखकर किया।