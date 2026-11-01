{"_id":"6ae6dc4a595a93c78a042c58","slug":"ipl-2027-8-big-players-who-could-be-released-ahead-of-the-mini-auction-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: क्या इन आठ स्टार खिलाड़ियों की होगी छुट्टी? नीलामी से पहले ये फ्रेंचाइजी ले सकती हैं बड़ा फैसला","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 दिसंबर को होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम संयोजन का आकलन करेंगी। इस दौरान कुछ बड़े नामों पर भी गाज गिर सकती है। इनमें ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन पर टीमों ने मोटी रकम खर्च की, लेकिन वे उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। कुछ खिलाड़ियों के मामले में चोट, फिटनेस और खेलने के पर्याप्त मौके नहीं मिलना भी फ्रेंचाइजी के फैसले को प्रभावित कर सकता है। विज्ञापन



कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी), राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और पंजाब किंग्स जैसी टीमें अपने बजट और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकती हैं। हालांकि, अभी किसी भी खिलाड़ी की रिलीज की पुष्टि नहीं हुई है। आइए जानते हैं उन आठ बड़े खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें आईपीएल 2027 से पहले उनकी फ्रेंचाइजी रिलीज करने पर विचार कर सकती हैं। विज्ञापन

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1. कैमरन ग्रीन: केकेआर के लिए महंगा सौदा साबित हुए

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था। उनसे बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की उम्मीद थी। हालांकि, उनका प्रदर्शन उस निवेश के अनुरूप नहीं रहा।



ग्रीन ने 14 पारियों में 322 रन बनाए और सात विकेट लिए। बल्लेबाजी में वह निरंतरता नहीं दिखा सके, जबकि गेंदबाजी में भी केकेआर को उनसे जितना योगदान चाहिए था, उतना नहीं मिला। ऐसे में फ्रेंचाइजी आईपीएल 2027 से पहले उनके प्रदर्शन और भारी-भरकम अनुबंध का दोबारा आकलन कर सकती है। ग्रीन को रिलीज करना केकेआर के लिए नीलामी में बड़ा बजट उपलब्ध कराने का विकल्प भी हो सकता है।

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2. निकोलस पूरन: लखनऊ का भरोसा बरकरार रहेगा?

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, आईपीएल 2026 में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला।



पूरन ने 14 मैचों में 18 की औसत और 127.86 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 234 रन बनाए। उनके जैसे आक्रामक बल्लेबाज से टीम को मध्यक्रम में बड़ी पारियों और तेज रन बनाने की उम्मीद रहती है। लेकिन पिछले सीजन में वह इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स उनके विकल्प तलाश सकती है। फ्रेंचाइजी यह भी देखेगी कि पूरन को टीम में बनाए रखना उसके लिए कितना फायदेमंद होगा।

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3. शिमरोन हेटमायर: राजस्थान को नए फिनिशर की तलाश

शिमरोन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स के मध्यक्रम का अहम हिस्सा रहे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की ताकत आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना है। दबाव की परिस्थितियों में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। हालांकि, पिछले कुछ सत्रों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।



आईपीएल 2026 में हेटमायर ने सात पारियों में सिर्फ 78 रन बनाए। ऐसे प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स उनके भविष्य पर विचार कर सकती है। टीम अगर मध्यक्रम में किसी दूसरे फिनिशर को शामिल करना चाहती है तो हेटमायर को रिलीज करने का फैसला लिया जा सकता है। इससे फ्रेंचाइजी को नीलामी में नए विकल्प तलाशने के लिए जगह और बजट मिल सकता है।

4. मथीशा पथिराना: 18 करोड़ खर्च करने पर फिर विचार कर सकती है केकेआर

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना अपनी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। केकेआर ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन आईपीएल 2026 में वह पूरे सत्र से बाहर रहे।



उनकी चोट और उपलब्धता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। किसी खिलाड़ी पर बड़ी रकम खर्च करने के बाद फ्रेंचाइजी उससे पूरे सत्र में योगदान की उम्मीद करती है। ऐसे में केकेआर आईपीएल 2027 के लिए अधिक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी विकल्प तलाश सकती है। पथिराना की प्रतिभा पर सवाल नहीं है, लेकिन उनकी फिटनेस और उपलब्धता फ्रेंचाइजी के फैसले में अहम भूमिका निभा सकती है।

5. मार्कस स्टोइनिस: पंजाब किंग्स को मिल सकता है नया विकल्प

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के साथ उपयोगी तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं। पंजाब किंग्स ने उन्हें 11 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। आईपीएल 2026 में उन्होंने 216 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 180 रहा।



आंकड़ों के लिहाज से उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी के पर्याप्त मौके नहीं मिले। ऐसे में पंजाब किंग्स यह आकलन कर सकती है कि 11 करोड़ रुपये के अनुबंध के हिसाब से स्टोइनिस टीम को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। फ्रेंचाइजी किसी दूसरे विदेशी खिलाड़ी को शामिल करने के लिए भी जगह बना सकती है।

6. प्रशांत वीर: महंगे निवेश के बाद प्रदर्शन पर सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स ने उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये खर्च कर अपने साथ जोड़ा था। इतनी बड़ी रकम के कारण उनसे काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने छह मैचों में 90 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं लिया।



एक युवा खिलाड़ी के लिए आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित करना आसान नहीं होता। हालांकि, फ्रेंचाइजी को अपने निवेश और टीम की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा। सीएसके अगर उन्हें रिलीज करने का फैसला करती है तो नीलामी में दूसरी टीमें उनके प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर बोली लगा सकती हैं।

7. बेन ड्वार्शुइस: पंजाब में नहीं मिला ज्यादा मौका

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शुइस को पंजाब किंग्स ने 4.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, आईपीएल 2026 में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। सीमित अवसरों के कारण वह अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सके। मिनी नीलामी से पहले पंजाब किंग्स अपने विदेशी खिलाड़ियों के संयोजन पर विचार कर सकती है।



ऐसे में ड्वार्शुइस की जगह किसी दूसरे तेज गेंदबाज को शामिल करने का विकल्प खुल सकता है। अगर वह रिलीज होते हैं तो दूसरी टीमें उन्हें अपने गेंदबाजी आक्रमण की गहराई बढ़ाने के लिए चुन सकती हैं। हालांकि, इस बार उन्हें पिछली कीमत से कम रकम मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

8. लियाम लिविंगस्टोन: क्या अब कम कीमत पर मिलेगी जगह?

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन अपनी लंबे छक्के लगाने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। हालांकि, पिछले सत्र में उनकी 13 करोड़ रुपये की कीमत के कारण उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें आईपीएल 2027 से पहले रिलीज करती है तो मिनी नीलामी में उनके लिए नई चुनौती होगी। टीमें उनकी हालिया फॉर्म, निरंतरता और ऑलराउंड योगदान को ध्यान में रखकर बोली लगाएंगी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी अब भी आकर्षण का केंद्र हो सकती है, लेकिन पिछली कीमत दोहराना आसान नहीं होगा।