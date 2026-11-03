भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज: किसके नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट, किसने लगाए सर्वाधिक छक्के? देखें पूरी लिस्ट

टीम बल्लेबाज स्कोर स्थान भारत शुभमन गिल 208 हैदराबाद न्यूजीलैंड टॉम लैथम 145* ईडन पार्क, ऑकलैंड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का भारतीय रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम है। गिल ने 2023 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाए थे। इस पारी के साथ वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड टॉम लैथम के नाम है। लैथम ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में नाबाद 145 रन बनाए थे। इस तरह भारत की ओर से गिल और न्यूजीलैंड की ओर से लैथम इस सूची में शीर्ष पर हैं।भारत की तरफ से न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने क्राइस्टचर्च में 8 मार्च 2009 को 133 गेंदों पर 16 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 163 रन की पारी खेली थी। दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं। सहवाग ने 11 मार्च 2009 को हैमिल्टन में 74 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए थे।