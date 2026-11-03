भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज: किसके नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट, किसने लगाए सर्वाधिक छक्के? देखें पूरी लिस्ट
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले जानें दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, सर्वाधिक रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी, सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन और सबसे बड़े-छोटे टीम स्कोर। विराट कोहली, रोहित शर्मा और डेरिल मिचेल के रिकॉर्ड भी इस एक्सप्लेनर में शामिल हैं।
विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इससे पहले 2026 की शुरुआत में जब न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब मेहमान टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। अब भारतीय टीम घरेलू मैदान पर मिली हार का हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी।
न्यूजीलैंड की टीम के लिए डेरिल मिचेल अहम खिलाड़ी होंगे। उन्होंने 2026 की शुरुआत में भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 352 रन बनाए थे। उनका औसत 176 का रहा था। इस दौरान उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया था। दूसरी ओर, भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की वापसी हुई है। कप्तान शुभमन गिल पर भी नजरें रहेंगी। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी चिंता का विषय हो सकती है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। दोनों टीमों के बीच अब तक 123 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारत ने ज्यादा मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड भी कई मौकों पर भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे चुका है। इस सीरीज से पहले जान लेते हैं दोनों टीमों के बीच वनडे के बड़े रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज और सबसे बड़े टीम स्कोर से जुड़े आंकड़े।
भारत-न्यूजीलैंड वनडे: किसका पलड़ा भारी?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 123 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 63 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 52 मुकाबलों में सफलता मिली है। दोनों टीमों के बीच एक मैच टाई रहा, जबकि सात मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। न्यूजीलैंड में वनडे में भारतीय टीम का रिकॉर्ड खराब रहा है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में 45 वनडे खेले हैं, जिसमें सिर्फ 14 मैचों में जीत मिली है। 26 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच टाई रहा है, जबकि चार मैचों के परिणाम नहीं आए हैं।
भारत-न्यूजीलैंड वनडे में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
|आंकड़ा
|संख्या
|कुल मैच
|123
|भारत जीता
|63
|न्यूजीलैंड जीता
|52
|टाई
|1
|बेनतीजा
|7
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 36 मुकाबलों में 1897 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से सात शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। वह इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद सचिन तेंदुलकर से 147 रन आगे हैं। सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 मैचों में 1750 रन बनाए थे। उनके नाम पांच शतक और आठ अर्धशतक हैं।
इस सूची में तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने 23 मैचों में 1134 रन बनाए और छह शतक तथा तीन अर्धशतक लगाए। रोहित शर्मा भी इतने ही रन बनाकर सूची में चौथे स्थान पर हैं। रोहित ने 34 मैचों में दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 वनडे में 1118 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए सर्वाधिक रन
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|विराट कोहली
|36
|1897
|7
|10
|सचिन तेंदुलकर
|42
|1750
|5
|8
|वीरेंद्र सहवाग
|23
|1134
|6
|3
|रोहित शर्मा
|34
|1134
|2
|6
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|40
|1118
|1
|7
न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रॉस टेलर के नाम है। टेलर ने 35 मैचों में 1385 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और आठ अर्धशतक लगाए। उनके बाद केन विलियमसन का नाम आता है। विलियमसन ने 31 मुकाबलों में 1239 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।
इस सूची में तीसरे स्थान पर नाथन एस्टल हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 29 वनडे मैचों में 1207 रन बनाए थे। उनके नाम पांच शतक और पांच अर्धशतक हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 40 मैचों में 1098 रन बनाए थे। वह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उनके नाम नौ अर्धशतक हैं, लेकिन वह भारत के खिलाफ कोई शतक नहीं लगा सके। मार्टिन गप्टिल 925 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 34 मैचों में एक शतक और छह अर्धशतक लगाए थे।
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन
|बल्लेबाज
|मैच
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|रॉस टेलर
|35
|1385
|3
|8
|केन विलियमसन
|31
|1239
|1
|11
|नाथन एस्टल
|29
|1207
|5
|5
|स्टीफन फ्लेमिंग
|40
|1098
|0
|9
|मार्टिन गप्टिल
|34
|925
|1
|6
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम है। श्रीनाथ ने 30 मैचों में 51 विकेट चटकाए थे। वह इस सूची में इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 50 से ज्यादा विकेट लिए हैं। पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले 39 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 31 मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
मोहम्मद शमी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने केवल 16 मैचों में 38 विकेट लिए हैं। उनके बाद कपिल देव का नाम आता है, जिन्होंने 29 मैचों में 33 विकेट चटकाए थे। जहीर खान 30 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 वनडे मुकाबले खेले थे। इस सूची में श्रीनाथ और कुंबले जैसे पूर्व दिग्गजों के साथ शमी की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी की अलग-अलग पीढ़ियों के प्रदर्शन को दिखाती है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए सर्वाधिक विकेट
|गेंदबाज
|मैच
|विकेट
|जवागल श्रीनाथ
|30
|51
|अनिल कुंबले
|31
|39
|मोहम्मद शमी
|16
|38
|कपिल देव
|29
|33
|जहीर खान
|22
|30
न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड टिम साउदी के नाम है। साउदी ने 25 मुकाबलों में 38 विकेट हासिल किए थे। उनके बाद काइल मिल्स का नाम आता है। मिल्स ने 29 मैचों में 32 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली और पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों ने भारत के खिलाफ 27-27 विकेट लिए थे। हेडली ने यह आंकड़ा 20 मैचों में हासिल किया, जबकि विटोरी को 36 मुकाबले खेलने पड़े। मार्टिन स्नेडन 26 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 18 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक विकेट
|गेंदबाज
|मैच
|विकेट
|टिम साउदी
|25
|38
|काइल मिल्स
|29
|32
|सर रिचर्ड हेडली
|20
|27
|डेनियल विटोरी
|36
|27
|मार्टिन स्नेडन
|18
|26
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का भारतीय रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम है। गिल ने 2023 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाए थे। इस पारी के साथ वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड टॉम लैथम के नाम है। लैथम ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में नाबाद 145 रन बनाए थे। इस तरह भारत की ओर से गिल और न्यूजीलैंड की ओर से लैथम इस सूची में शीर्ष पर हैं।
|टीम
|बल्लेबाज
|स्कोर
|स्थान
|भारत
|शुभमन गिल
|208
|हैदराबाद
|न्यूजीलैंड
|टॉम लैथम
|145*
|ईडन पार्क, ऑकलैंड
भारत की तरफ से न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने क्राइस्टचर्च में 8 मार्च 2009 को 133 गेंदों पर 16 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 163 रन की पारी खेली थी। दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं। सहवाग ने 11 मार्च 2009 को हैमिल्टन में 74 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए थे।
भारत की ओर से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। शमी ने 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 57 रन देकर सात विकेट लिए थे। यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम था और शमी के इस प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड की पारी को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड शेन बॉन्ड के नाम है। बॉन्ड ने 2005 में बुलावायो में खेले गए वनडे मुकाबले में 19 रन देकर छह विकेट हासिल किए थे।
|टीम
|गेंदबाज
|प्रदर्शन
|मुकाबला
|भारत
|मोहम्मद शमी
|7/57
|2023 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल, मुंबई
|न्यूजीलैंड
|शेन बॉन्ड
|6/19
|2005, बुलावायो
न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले ने 30 मार्च 1994 को वेलिंगटन में 10 ओवर में 33 रन देकर पांच विकेट लिए थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा वनडे टीम स्कोर 397 रन है। भारतीय टीम ने 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चार विकेट खोकर 397 रन बनाए थे। वहीं, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा वनडे स्कोर 349 रन है। कीवी टीम ने 1999 में भारत दौरे के दौरान राजकोट में खेले गए मुकाबले में नौ विकेट पर 349 रन बनाए थे। भारत का न्यूजीलैंड में किसी एक वनडे में सर्वाधिक स्कोर चार विकेट पर 392 रन है। 2009 में क्राइस्टचर्च में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम विजयी रही थी।
|टीम
|सबसे बड़ा स्कोर
|स्थान
|साल
|भारत
|397/4
|वानखेड़े, मुंबई
|2023
|न्यूजीलैंड
|349/9
|राजकोट
|1999
भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम वनडे स्कोर 88 रन है। भारतीय टीम 2010 में श्रीलंका को शामिल करते हुए खेली गई त्रिकोणीय सीरीज के दौरान दांबुला में 88 रन पर ऑलआउट हो गई थी। यह इस प्रतिद्वंद्विता में भारत का सबसे कम स्कोर है। वहीं, न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ सबसे कम वनडे स्कोर 79 रन है। कीवी टीम 2016 में विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में 79 रन पर सिमट गई थी। भारत का न्यूजीलैंड में न्यूनतम वनडे स्कोर 92 रन है। टीम इंडिया का ये निराशाजनक प्रदर्शन 31 जनवरी 2019 को आया था।
|टीम
|सबसे कम स्कोर
|स्थान
|साल
|भारत
|88
|दांबुला
|2010
|न्यूजीलैंड
|79
|विशाखापत्तनम
|2016
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। रोहित ने कीवी टीम के खिलाफ अब तक 49 छक्के लगाए हैं। वह इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद विराट कोहली से 21 छक्के आगे हैं। कोहली ने 28 छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर 26 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 छक्के लगाए हैं और वह चौथे स्थान पर हैं। वीरेंद्र सहवाग 22 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। रोहित की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इस सूची में बाकी बल्लेबाजों से आगे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए सर्वाधिक छक्के
|बल्लेबाज
|छक्के
|रोहित शर्मा
|49
|विराट कोहली
|28
|सचिन तेंदुलकर
|26
|शुभमन गिल
|25
|वीरेंद्र सहवाग
|22
भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस केर्न्स के नाम है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 25 छक्के लगाए थे। मौजूदा टीम के अहम बल्लेबाज डेरिल मिचेल इस सूची में 21 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। मार्टिन गप्टिल ने 19 छक्के लगाए हैं, जबकि रॉस टेलर के नाम 18 छक्के हैं। माइकल ब्रेसवेल 16 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। इस सूची में मिचेल की मौजूदगी आगामी सीरीज के लिहाज से खास है। वह भारत के खिलाफ पहले भी बड़ी पारियां खेल चुके हैं और 2026 की शुरुआत में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 352 रन बनाकर अपनी क्षमता दिखा चुके हैं।
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक छक्के
|बल्लेबाज
|छक्के
|क्रिस केर्न्स
|25
|डेरिल मिचेल
|21
|मार्टिन गप्टिल
|19
|रॉस टेलर
|18
|माइकल ब्रेसवेल
|16