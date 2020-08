क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने की सगाई, सोशल मीडिया पर मंगेतर के साथ शेयर की दिलकश फोटो

टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी जीवनसंगिनी चुन ली है। इस करिश्माई स्पिनर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी मंगेतर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और अपने नए जीवन के बारे में बताया। उन्होंने फोटो को शेयर कर लिखा, 'हमने अपने परिवारों के साथ' हां' कहा।

We said “Yes” along with our families❤️ #rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt