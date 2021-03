WIvSL: स्पिनर्स के दम पर श्रीलंका ने जीता दूसरा T-20, रविवार को जो जीता वो सिकंदर

कीरोन पोलार्ड द्वारा छह गेंद में लगातार छह छक्के खाने के बाद मिली करारी हार से अब श्रीलंका उबर चुका है। एंटिगा में भारतीय समयानुसार शनिवार तड़के खेले गए दूसरे टी-20 में मेहमानों ने वेस्टइंडीज को 44 रन से मात दी। अब रविवार को होने वाला आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा।

A brilliant bowling performance bundles out Windies for 117 in 18.4 overs to seal a 43-run win! 🤩🙌



टॉस जीतकर पहले बैटिंग करतेे हुए श्रीलंका नेे 160 रन बनाए। धनुष्का गुणथलिका के 42 गेंदों में 56 रन और अकीला-हसरंगा सरीखे स्पिनर्स के बूते श्रीलंका अपनी पिछली हार का बदला ले पाई। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 18.4 ओवर में 117 रन पर कैरेबियाई ऑलआउट हो गए।

Obed McCoy came to the crease with a few tricks up his sleeve but Sri Lanka win the 2️⃣nd CG Insurance T20I!