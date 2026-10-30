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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Virat Kohli received rousing reception from fans upon arriving in Auckland ahead of ODI series against NZ

भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर जुटी भारी भीड़; फैंस ने घेरा

Fri, 30 Oct 2026 10:41 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 30 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

  • न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं।
  • ऑकलैंड पहुंचने पर कोहली का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए उत्साहित दिखे।
  • इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जुट गई और कोहली के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई।

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Virat Kohli received rousing reception from fans upon arriving in Auckland ahead of ODI series against NZ
ऑकलैंड एयरपोर्ट पर कोहली - फोटो : X Screen grab

विस्तार
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न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली के ऑकलैंड पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भारत के स्टार बल्लेबाज को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस बेताब दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में समर्थक बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर कोहली का नाम लेते और तस्वीरें लेते नजर आए। कुछ फैंस ने उनके जन्मदिन के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर भी ले रखे थे।
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कोहली को लेकर फैंस में दीवनगी 
भीड़ के उत्साह को शांत करने के लिए कोहली ने हाथ उठाकर लोगों से संयम बरतने का इशारा किया। इस दौरान एक बेहद उत्सुक प्रशंसक लगातार ऑटोग्राफ की मांग कर रही थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पहले उन्हें शांत रहने को कहा और फिर उनका पोस्टर साइन किया। अंत में सुरक्षाकर्मियों की मदद से वह भीड़ के बीच से बाहर निकल पाए।
 
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वनडे टीम से जुड़े विराट
37 वर्षीय कोहली शुक्रवार ऑकलैंड पहुंचे और भारतीय वनडे स्क्वाड से जुड़ गए हैं। यह सीरीज चार नवंबर से ईडन पार्क में शुरू होगी। उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा एक दिन पहले ही ऑकलैंड पहुंच चुके थे, जबकि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी टीम के साथ जुड़कर नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं। इस सीरीज से पहले कोहली ने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीरीज की शुरुआत 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की पारी के साथ की थी और सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में 29 रन बनाए, जबकि आखिरी मुकाबले में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे।
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वर्तमान में दुनिया के नंबर-3 वनडे बल्लेबाज कोहली का न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने वहां 13 पारियों में 49.66 की औसत और 91.41 के स्ट्राइक रेट से 596 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक (2014 में नेपियर में 123 रन) शामिल है। बीसीसीआई ने इस पांच मैचों की सीरीज के लिए दो अलग स्क्वाड घोषित किए हैं। शुरुआती तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मैचों की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज ऑकलैंड से शुरू होकर वेलिंग्टन और हैमिल्टन से होते हुए माउंट माउंगानुई में समाप्त होगी। 
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