{"_id":"6ae426f4aa16955b6d04a53f","slug":"virat-kohli-received-rousing-reception-from-fans-upon-arriving-in-auckland-ahead-of-odi-series-against-nz-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर जुटी भारी भीड़; फैंस ने घेरा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली के ऑकलैंड पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भारत के स्टार बल्लेबाज को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस बेताब दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में समर्थक बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर कोहली का नाम लेते और तस्वीरें लेते नजर आए। कुछ फैंस ने उनके जन्मदिन के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर भी ले रखे थे।

Trending Videos

कोहली को लेकर फैंस में दीवनगी

भीड़ के उत्साह को शांत करने के लिए कोहली ने हाथ उठाकर लोगों से संयम बरतने का इशारा किया। इस दौरान एक बेहद उत्सुक प्रशंसक लगातार ऑटोग्राफ की मांग कर रही थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पहले उन्हें शांत रहने को कहा और फिर उनका पोस्टर साइन किया। अंत में सुरक्षाकर्मियों की मदद से वह भीड़ के बीच से बाहर निकल पाए।

The love and craze for Virat Kohli in Auckland. https://t.co/341dbTUEU8 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2026 भीड़ के उत्साह को शांत करने के लिए कोहली ने हाथ उठाकर लोगों से संयम बरतने का इशारा किया। इस दौरान एक बेहद उत्सुक प्रशंसक लगातार ऑटोग्राफ की मांग कर रही थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पहले उन्हें शांत रहने को कहा और फिर उनका पोस्टर साइन किया। अंत में सुरक्षाकर्मियों की मदद से वह भीड़ के बीच से बाहर निकल पाए।

विज्ञापन

विज्ञापन

वनडे टीम से जुड़े विराट

37 वर्षीय कोहली शुक्रवार ऑकलैंड पहुंचे और भारतीय वनडे स्क्वाड से जुड़ गए हैं। यह सीरीज चार नवंबर से ईडन पार्क में शुरू होगी। उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा एक दिन पहले ही ऑकलैंड पहुंच चुके थे, जबकि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी टीम के साथ जुड़कर नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं। इस सीरीज से पहले कोहली ने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीरीज की शुरुआत 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की पारी के साथ की थी और सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में 29 रन बनाए, जबकि आखिरी मुकाबले में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे।

विज्ञापन