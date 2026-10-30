{"_id":"6ae42d3aefd3dab696076d27","slug":"robin-uthappa-appointed-batting-coach-as-mumbai-indians-announce-revamped-coaching-staff-ahead-of-ipl-2027-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: मुंबई इंडियंस ने कोचिंग स्टाफ में किया फेरबदल, उथप्पा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; टी दिलीप भी जुड़े","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत रॉबिन उथप्पा, मिचेल मैक्लेनाघन, टी. दिलीप और धवल कुलकर्णी को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पांच बार की चैंपियन टीम 2026 में प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने के बाद नए सिरे से खुद को तैयार करने की कोशिश में है और ये चारों नए चेहरे मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड के साथ जुड़ेंगे। उथप्पा को बल्लेबाजी कोच, मैक्लेनाघन को गेंदबाजी विभाग की कमान, दिलीप को फील्डिंग कोच और कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि इनमें से तीन पूर्व खिलाड़ी पहले भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं और अब एक नई भूमिका में फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं।

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उथप्पा की मुंबई टीम में वापसी

मुंबई ने हाल ही में गेंदबाजी कोच लसिथ मलिंगा और पारस म्हांब्रे के साथ-साथ फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन से राहें जुदा करने की पुष्टि की थी। यह फेरबदल माहेला जयवर्धने के मुख्य कोच पद से हटने के बाद हुआ, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे कीरोन पोलार्ड को मुख्य कोच बना दिया गया। उथप्पा लगभग दो दशक बाद मुंबई फ्रेंचाइजी में लौटे हैं, जिन्होंने 2008 के पहले आईपीएल सीजन में इस टीम का प्रतिनिधित्व किया था और 14 मैचों में 320 रन बनाए थे। इसके बाद वह 2021 और 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले और अपने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के पूर्व बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर में 205 मैचों में 4,952 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2014 में 660 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। वह 2007 में भारत के टी20 विश्व कप विजेता दल का भी हिस्सा रहे थे।

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कोचिंग में बदलाव खत्म करेगा खिताबी सूखा?

मिचेल मैक्लेनाघन 2015 से 2019 के बीच मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के एक प्रमुख स्तंभ रहे और उन्होंने 56 आईपीएल मैचों में 71 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने खिलाड़ी के रूप में 2015, 2017 और 2019 के तीन खिताब जीतने वाले अभियानों में अहम योगदान दिया और 2020 की खिताबी जीत के दौरान भी वह मुंबई टीम के साथ जुड़े रहे थे।

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