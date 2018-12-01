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न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंकाई टेस्ट टीम का एलान, एक साल बाद इन दो खिलाड़ियों की वापसी 

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 01 Dec 2018 04:35 AM IST
sri lanka test team
sri lanka test team
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पेसर नुवान प्रदीप और बाएं हाथ के बल्लेबाज लाहिरू थिरिमाने को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया है। 
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दोनों खिलाड़ी एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। 29 वर्षीय थिरिमाने ने अपना अंतिम टेस्ट पिछले साल नागपुर में भारत के खिलाफ और प्रदीप ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। 

टीमः
दिनेश चांदीमल (कप्तान), दिमुथ करुणारत्ने, कुसाल मेंडिस, धनंजय डि सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, रोशेन सिल्वा, निरोशन डिकवेला, धनुष्का गुणातिलके, लाहिरू थिरिमाने, सदीरा, दिलरुवान, लक्ष्ण संदाकन, सुरंगा लकमल, नुवान प्रदीप, कासुन रंजीता, लाहिरू कुमार, दुष्मंता।  
 

 

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