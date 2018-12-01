न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंकाई टेस्ट टीम का एलान, एक साल बाद इन दो खिलाड़ियों की वापसी 

Sri Lanka tour of New Zealand Test squad:— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) November 30, 2018
Dinesh Chandimal – Capt
D Karunaratne – VC
Kusal Mendis
Dhananjaya De Silva
A Mathews
Roshen Silva
N Dickwella
D Gunathilaka
Lahiru Thirimanne
S Samarawickrama
Dilruwan Perera
L Sandakan
S Lakmal
N Pradeep
K Rajitha
L Kumara
D Chameera pic.twitter.com/n4bPgdihIA
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आयरलैंड की क्रिकेट टीम साल 2019 के फरवरी-मार्च में अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी।
1 दिसंबर 2018