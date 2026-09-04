फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Shubman Gill reacts to a viral social media reel calling him the uncle of Virat Kohli's son Akaay Kohli

कोहली के बेटे अकाय के अंकल बने गिल!: वायरल रील्स पर आई शुभमन की प्रतिक्रिया, विराट को टैग कर क्या बोले कप्तान?

Fri, 04 Sep 2026 11:10 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:10 AM IST
सार

शुभमन गिल के ऊपर इंस्टाग्राम पर एक रील्स काफी वायरल हो रही है जिसे लेकर अब भारतीय कप्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस वायरल रील्स में गिल को विराट कोहली के बेटे अकाय का अंकल बताया गया है।

विज्ञापन
Shubman Gill reacts to a viral social media reel calling him the uncle of Virat Kohli's son Akaay Kohli
गिल और कोहली - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बीच का तगड़ी बॉन्डिंग है जो किसी से छिपी नहीं है। मैदान के अंदर और बाहर दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार केमिस्ट्री अक्सर फैंस का दिल जीत लेती है, जिसमें गिल अक्सर कोहली को अपना आदर्श और मेंटर मानते आए हैं। हालांकि, गिल ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें कोहली के बेटे अकाय से जुड़े एक बिल्कुल नए और मजेदार रोल में देखा जाएगा।
विज्ञापन

वायरल रील्स में ऐसा क्या?
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक इंस्टाग्राम रील्स में शुभमन गिल को मजाकिया अंदाज में विराट कोहली के बेटे का 'अंकल' कहा गया। इस मजेदार रील्ड में एक क्रिएटर ने अकाय के स्कूल के टीचर की भूमिका निभाई है, जो एक छोटी सी गलती की सजा के रूप में अकाय से उसके माता-पिता यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अगले दिन स्कूल लाने के लिए कहती है। इसके बाद वीडियो में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हुए क्रिएटर शर्माते हुए बच्चे को अपने 'अंकल' शुभमन गिल को भी साथ लाने के लिए कहती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Shubman Gill reacts to a viral social media reel calling him the uncle of Virat Kohli's son Akaay Kohli
गिल और कोहली - फोटो : BCCI
कोहली से गिल बोले- मैं संभाल लूंगा
इस वायरल रील्स पर गिल की नजर पड़ी तो वह खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक सके। गिल ने तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ऐसा जवाब दिया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। विराट कोहली को टैग करते हुए गिल ने लिखा, 'भाई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।' गिल की इस हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज ने फैंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। हजारों फैंस ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर अपनी खुशी जाहिर की और दोनों दिग्गजों के बीच के इस खूबसूरत रिश्ते की तारीफ की। कमेंट सेक्शन उनके इस भाईचारे के जश्न में बदल गया, जिससे यह एक बार फिर साबित हो गया कि क्रिकेट प्रेमियों के बीच उनके ये आपसी रिश्ते कितने लोकप्रिय हैं। 
विज्ञापन

विंडीज सीरीज में आ सकते हैं नजर
इस बीच, कोहली और गिल 27 सितंबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय ड्रेसिंग रूम साझा करते नजर आ सकते हैं। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। इसके लिए बीसीसीआई ने फिलहाल टीम का एलान नहीं किया है। कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए अब सिर्फ वनडे में ही खेलते हैं। माना जा रहा है कि कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में चुना जाएगा। ऐसे में एक बार फिर फैंस कोहली को भारतीय जर्सी में खेलता हुआ देख पाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed