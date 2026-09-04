कोहली के बेटे अकाय के अंकल बने गिल!: वायरल रील्स पर आई शुभमन की प्रतिक्रिया, विराट को टैग कर क्या बोले कप्तान?

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विज्ञापन भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बीच का तगड़ी बॉन्डिंग है जो किसी से छिपी नहीं है। मैदान के अंदर और बाहर दोनों खिलाड़ियों की यह शानदार केमिस्ट्री अक्सर फैंस का दिल जीत लेती है, जिसमें गिल अक्सर कोहली को अपना आदर्श और मेंटर मानते आए हैं। हालांकि, गिल ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें कोहली के बेटे अकाय से जुड़े एक बिल्कुल नए और मजेदार रोल में देखा जाएगा।

वायरल रील्स में ऐसा क्या?

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक इंस्टाग्राम रील्स में शुभमन गिल को मजाकिया अंदाज में विराट कोहली के बेटे का 'अंकल' कहा गया। इस मजेदार रील्ड में एक क्रिएटर ने अकाय के स्कूल के टीचर की भूमिका निभाई है, जो एक छोटी सी गलती की सजा के रूप में अकाय से उसके माता-पिता यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अगले दिन स्कूल लाने के लिए कहती है। इसके बाद वीडियो में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हुए क्रिएटर शर्माते हुए बच्चे को अपने 'अंकल' शुभमन गिल को भी साथ लाने के लिए कहती है।



He ain't gonna reply Gill bro 😭 pic.twitter.com/rJsNktEJ6l — Sohel. (@SohelVkf) September 3, 2026 हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक इंस्टाग्राम रील्स में शुभमन गिल को मजाकिया अंदाज में विराट कोहली के बेटे का 'अंकल' कहा गया। इस मजेदार रील्ड में एक क्रिएटर ने अकाय के स्कूल के टीचर की भूमिका निभाई है, जो एक छोटी सी गलती की सजा के रूप में अकाय से उसके माता-पिता यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अगले दिन स्कूल लाने के लिए कहती है। इसके बाद वीडियो में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हुए क्रिएटर शर्माते हुए बच्चे को अपने 'अंकल' शुभमन गिल को भी साथ लाने के लिए कहती है।

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कोहली से गिल बोले- मैं संभाल लूंगा

इस वायरल रील्स पर गिल की नजर पड़ी तो वह खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक सके। गिल ने तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ऐसा जवाब दिया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। विराट कोहली को टैग करते हुए गिल ने लिखा, 'भाई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।' गिल की इस हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज ने फैंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। हजारों फैंस ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर अपनी खुशी जाहिर की और दोनों दिग्गजों के बीच के इस खूबसूरत रिश्ते की तारीफ की। कमेंट सेक्शन उनके इस भाईचारे के जश्न में बदल गया, जिससे यह एक बार फिर साबित हो गया कि क्रिकेट प्रेमियों के बीच उनके ये आपसी रिश्ते कितने लोकप्रिय हैं।

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