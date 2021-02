विश्व कप में भारत की हार के बाद गिरी थी गाज, अब विराट कोहली ने अपनी टीम में दी बड़ी जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण में संजय बांगड़ आरसीबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। विराट कोहली की अगुवाई वाली इस फ्रेंचाइजी ने बांगड़ को अ पना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। आरसीबी ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आरसीबी ने लिखा, 'संजय बांगड़ को बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किए जाने पर हमें खुशी है, आरसीबी परिवार में आपका स्वागत है।'

We are delighted to welcome Sanjay Bangar to the RCB Family as a batting consultant for #IPL2021! 🤩



Welcome aboard, Coach! 🤜🏻🤛🏻#PlayBold #WeAreChallengers #NowARoyalChallenger pic.twitter.com/SWKLthSyXl