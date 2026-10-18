{"_id":"6ad4d5ddaf0ca1c8f70c1ca8","slug":"ranji-trophy-uday-saharan-shines-as-shubman-gill-falls-for-one-rinku-singh-priyansh-and-ayush-hit-centuries-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणजी ट्रॉफी राउंड-अप: शुभमन गिल की वापसी फीकी, उदय सहारन ने जड़ा शतक; रिंकू सिंह और आयुष बदोनी भी चमके","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के पहले दिन उदय सहारन, रिंकू सिंह और आयुष बदोनी ने शतक जड़कर शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब के कप्तान सहारन ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ नाबाद 106 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल अपनी वापसी के मुकाबले में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह ने गोवा के खिलाफ नाबाद 118 रन की पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला। वहीं, प्रियांश आर्या 199 रन बनाकर दोहरे शतक से चूक गए और दिल्ली के कप्तान बदोनी ने नाबाद 115 रन बनाए। अन्य मुकाबलों में भी कई टीमों ने मजबूत शुरुआत की।

विज्ञापन रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के पहले दिन रविवार को भारतीय क्रिकेट के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब के कप्तान उदय सहारन ने नाबाद शतक जड़कर टीम को संभाला, जबकि शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी महज पांच गेंदों तक सीमित रही। उत्तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह और दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने भी शतकीय पारियां खेलीं। वहीं, प्रियांश आर्या अपने पहले प्रथम श्रेणी दोहरे शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए।

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गिल की वापसी निराशाजनक, सहारन ने पंजाब को संभाला

न्यू चंडीगढ़ के नए पीसीए स्टेडियम में एलीट ग्रुप-बी के मुकाबले में पंजाब ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 269 रन बना लिए। टीम के कप्तान उदय सहारन 106 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके लगाए। भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इस सीजन में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे थे। न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले खेले गए इस मुकाबले में वह नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। छत्तीसगढ़ के अजाय मंडल ने उन्हें चकमा देते हुए गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकालकर स्टंप बिखेर दिए।



पंजाब ने शुरुआती विकेट गंवाने के बाद सहारन और प्रभसिमरन सिंह के बीच चौथे विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी के दम पर वापसी की। प्रभसिमरन ने 133 गेंदों पर 62 रन बनाए। उन्हें धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद सहारन ने जिम्मेदारी संभाली और 168 गेंदों में अपना तीसरा प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। विकेटकीपर बल्लेबाज सलिल अरोड़ा 75 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने अंतिम सत्र में बिना कोई और विकेट गंवाए पंजाब के स्कोर में 71 रन जोड़े। सहारन ने 2024 अंडर-19 पुरुष विश्व कप में भारत की कप्तानी की थी, जहां टीम उपविजेता रही थी। छत्तीसगढ़ के बाएं हाथ के स्पिनरों जडेजा और मंडल के खिलाफ उन्होंने स्वीप और स्लॉग स्वीप शॉट्स का अच्छा इस्तेमाल किया।

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रिंकू सिंह ने संकट से निकाला उत्तर प्रदेश को

कानपुर के ग्रीन पार्क में एलीट ग्रुप-ए के मुकाबले में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। गोवा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की टीम एक समय 137 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन रिंकू ने नाबाद 118 रन की पारी खेलकर टीम को 202 रन तक पहुंचाया। रिंकू ने 186 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और दो छक्के लगाए। यह उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 11वां शतक है। इस सीजन के लगातार दूसरे मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली। जवाब में गोवा ने दिन का खेल समाप्त होने तक 12 ओवर में बिना विकेट गंवाए 43 रन बना लिए थे।

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प्रियांश आर्या दोहरे शतक से एक रन दूर, बदोनी का भी शतक

दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी और प्रियांश आर्या ने गुजरात के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। दिल्ली ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 381 रन बना लिए। सीजन का अपना पहला मुकाबला खेल रहे प्रियंश आर्य 199 रन बनाकर आउट हुए। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए। दूसरी ओर, कप्तान आयुष बदोनी 115 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

बंगाल की टीम 184 रन पर ढेर, केरल के सचिन बेबी का शतक

एलीट ग्रुप-सी में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गैरमौजूदगी में बंगाल की टीम सर्विसेज के खिलाफ 184 रन पर ऑलआउट हो गई। हालांकि, सर्विसेज की टीम भी दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 83 रन ही बना सकी। दूसरी ओर, सचिन बेबी ने नाबाद 112 रन की पारी खेलकर केरल को ओडिशा के खिलाफ संभाला। केरल ने पहले दिन 6 विकेट पर 245 रन बनाए। महाराष्ट्र के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर विक्की ओस्तवाल ने चार विकेट लेकर झारखंड को 169 रन पर समेट दिया। जवाब में महाराष्ट्र ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 85 रन बना लिए थे।



मुंबई और तमिलनाडु की स्थिति मजबूत

एलीट ग्रुप-डी में मुंबई ने बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश को 140 रन पर आउट कर दिया। जवाब में मुंबई ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। टीम हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 33 रन पीछे थी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में तमिलनाडु के गेंदबाज गुरजपनीत सिंह और कप्तान आर. साई किशोर ने चार-चार विकेट लिए। दोनों की शानदार गेंदबाजी के सामने उत्तराखंड की टीम 56.2 ओवर में 134 रन पर सिमट गई। उत्तराखंड के लिए अवनीश सुधा ने 103 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे। मयंक मिश्रा ने 114 गेंदों पर 33 रन का योगदान दिया। जवाब में तमिलनाडु ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 85 रन बना लिए थे और वह 49 रन पीछे था। एन. जगदीशन ने 53 गेंदों पर 37 रन बनाए, जबकि प्रदोष रंजन पॉल 73 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद थे। चेन्नई में रात की बारिश और गीले मैदान के कारण खेल सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। बाद में खराब रोशनी के चलते दिन का खेल शाम 5:28 बजे समाप्त करना पड़ा।



राजस्थान और हरियाणा का भी अच्छा प्रदर्शन

जयपुर में सचिन यादव के शतक की बदौलत राजस्थान ने रेलवे के खिलाफ 2 विकेट पर 247 रन बना लिए। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में मानव सुथार के बिना उतरी। वहीं, लाहली में हरियाणा ने चंडीगढ़ को सिर्फ 103 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद हरियाणा ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 139 रन बना लिए और बढ़त हासिल कर ली। प्लेट ग्रुप में मेघालय ने मणिपुर के खिलाफ 6 विकेट पर 325 रन बनाए, जबकि मिजोरम ने नागालैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 331 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सिक्किम ने अरुणाचल प्रदेश के 121 रन के जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 147 रन बना लिए थे।