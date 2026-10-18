निकी प्रसाद का ऐतिहासिक कारनामा: पहली दो गेंदों पर विकेट लेकर मचाया धमाल, बोलीं- मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद

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विज्ञापन भारतीय महिला टीम की युवा ऑलराउंडर निकी प्रसाद ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में इतिहास रच दिया। रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में निकी ने अपने स्पैल की पहली दो गेंदों पर लगातार दो विकेट झटककर खास उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी के स्पैल की पहली दो गेंदों पर विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनीं। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 102/8 के स्कोर पर रोक दिया।

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निकी ने जिम्बाब्वे को दिए दो झटके

निकी प्रसाद ने इस मुकाबले में दो ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ सात रन देकर दो विकेट हासिल किए। उन्होंने जिम्बाब्वे की पारी के 15वें ओवर में गेंद संभाली और पहली ही गेंद पर चिपो मुगेरी-तिरिपानो को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर न्याशा ग्वांजुरा को एलबीडब्ल्यू आउट कर निकी ने लगातार दूसरी सफलता हासिल की। इस तरह अपने स्पैल की शुरुआती दो गेंदों पर दो विकेट लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया।



'मुझे बहुत अच्छा लगा'

अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए निकी प्रसाद ने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करने और टीम के लिए योगदान देने का मौका मिलने पर काफी अच्छा लगा। पारी के बीच में उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे गेंदबाजी करने का मौका मिला और मैं उस अवसर का इस्तेमाल टीम की मदद करने के लिए कर सकी।' निकी हैट्रिक लेने के भी करीब पहुंच गई थीं। उनके ओवर की तीसरी गेंद पर मोडेस्टर मुपाचिकवा फ्लिक करने से चूक गईं और गेंद उनके पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन टीम ने डीआरएस नहीं लेने का फैसला किया। निकी को लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। उन्होंने कहा कि वह मैदान पर शांत रहने और अपनी बुनियादी योजनाओं पर अमल करने की कोशिश करती हैं। उनके मुताबिक, इसी से उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।

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पिछले मैच में छूटा कैच, इस बार शानदार डाइव लगाकर पकड़ा

निकी प्रसाद ने गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने पारी के 19वें ओवर में स्री चरणी की गेंद पर मिशेल मावुंगा का शानदार लो डाइविंग कैच पकड़ा। पिछले मैच में एक कैच छूटने का जिक्र करते हुए निकी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अगर इस बार ऐसा मौका मिला तो वह उसे नहीं गंवाएंगी। निकी ने कहा, 'मुझे लगता है कि पिछले मैच में मेरा एक कैच छूट गया था। इसलिए मुझे पता था कि अगर आज मुझे एक और मौका मिला तो मैं उसे पकड़ लूंगी।'

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