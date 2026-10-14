{"_id":"6acf6f0d81aeb4ef69061c2b","slug":"parthiv-patel-starts-new-innings-as-entrepreneur-launches-ai-platform-to-help-young-cricketers-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पार्थिव पटेल ने शुरू की नई पारी: एआई से निखारेंगे युवा क्रिकेटरों का खेल, अब प्रतिभा को पहचानना होगा आसान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने अब उद्यमिता की दुनिया में नई पारी शुरू की है। उन्होंने कुनाल अभिषेक और शमिक दत्ता के साथ मिलकर स्पोर्ट्सएंगेज (SportzEngage) नाम का एक नया मंच तैयार किया है, जो एआई की मदद से क्रिकेटरों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने में मदद करेगा। पार्थिव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस पहल की जानकारी दी। इस मंच का पहला उत्पाद क्रिक (CRiQ) है। यह क्रिकेटरों के लिए एक एआई आधारित सहायक के रूप में काम करेगा। इसके जरिए खिलाड़ियों को वीडियो विश्लेषण, व्यक्तिगत सुझाव और लगातार प्रदर्शन पर नजर रखने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य खास तौर पर उन युवा खिलाड़ियों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाना है, जिन्हें बड़े क्रिकेट केंद्रों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

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कुनाल और शमिक के साथ मिलकर शुरू किया मंच

स्पोर्ट्सएंगेज (SportzEngage) की स्थापना पार्थिव पटेल ने उद्यमियों कुनाल अभिषेक और शमिक दत्ता के साथ मिलकर की है। कुनाल आईआईएम कलकत्ता के पूर्व छात्र हैं और कारोबार व उत्पाद विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके शमिक दत्ता कंपनी के एआई मंच और तकनीकी विकास का नेतृत्व करेंगे। कंपनी का लक्ष्य क्रिकेट के विभिन्न पहलुओं को एक ही मंच पर जोड़ना है। इसमें खिलाड़ियों का विकास, प्रतिभाओं की खोज और मैच का विश्लेषण शामिल है।



स्पोर्ट्सएंगेज (SportzEngage) की स्थापना पार्थिव पटेल ने उद्यमियों कुनाल अभिषेक और शमिक दत्ता के साथ मिलकर की है। कुनाल आईआईएम कलकत्ता के पूर्व छात्र हैं और कारोबार व उत्पाद विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके शमिक दत्ता कंपनी के एआई मंच और तकनीकी विकास का नेतृत्व करेंगे। कंपनी का लक्ष्य क्रिकेट के विभिन्न पहलुओं को एक ही मंच पर जोड़ना है। इसमें खिलाड़ियों का विकास, प्रतिभाओं की खोज और मैच का विश्लेषण शामिल है।

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प्रतिभा की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होने के बाद पार्थिव पटेल ने प्रतिभा खोजने और कोचिंग के क्षेत्र में काम किया। वह मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस जैसी आईपीएल टीमों से भी जुड़े रहे। इस दौरान उन्हें खिलाड़ियों की क्षमता पहचानने, उनके प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने की प्रक्रिया को करीब से समझने का मौका मिला।

पार्थिव का मानना है कि क्रिकेट में अब भी खिलाड़ियों के आकलन के लिए काफी हद तक कोचों के व्यक्तिगत अनुभव और निरीक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसलिए नजरों में नहीं आ पाते, क्योंकि सही समय पर उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती।

उन्होंने कहा कि अपने करियर के दौरान उन्होंने देखा है कि क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां अक्सर अलग-अलग जगहों पर बिखरी रहती हैं। हर कोच किसी खिलाड़ी को अलग नजरिए से देखता है। ऐसे में तकनीक की मदद से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अधिक व्यवस्थित और व्यापक आकलन किया जा सकता है।

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छोटे शहरों और अकादमियों के खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा स्पोर्ट्सएंगेज (SportzEngage) के पहले उत्पाद क्रिक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की मदद करना है। शीर्ष स्तर पर खेलने वाले क्रिकेटरों के पास विशेषज्ञ कोच, विश्लेषक, वीडियो तकनीक और विस्तृत प्रदर्शन आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इसके उलट, छोटी अकादमियों में अभ्यास करने वाले कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ये सुविधाएं नहीं मिल पातीं।

क्रिक वीडियो के जरिए खिलाड़ियों की तकनीक का विश्लेषण करेगा और उनके प्रदर्शन के आधार पर व्यक्तिगत सुझाव देने में मदद करेगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

पार्थिव का मानना है कि एआई के जरिए क्रिकेट से जुड़ी विशेषज्ञ जानकारी अधिक से अधिक खिलाड़ियों तक पहुंचाई जा सकती है। स्मार्टफोन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होने से खिलाड़ियों को अपने खेल में सुधार करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

क्रिकेट के लिए तैयार किए गए हैं विशेष एआई मॉडल

स्पोर्ट्सएंगेज (SportzEngage) के सह-संस्थापक शमिक दत्ता के मुताबिक, क्रिकेट की तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए सामान्य कंप्यूटर विजन मॉडल पर्याप्त नहीं हैं। इसी वजह से कंपनी ने क्रिकेट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष मॉडल विकसित किए हैं।



इन मॉडलों को तैयार करने में क्रिकेट की वास्तविक समझ और विशेषज्ञों के आकलन को भी महत्व दिया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य केवल तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को समझने और उनके विकास में व्यावहारिक रूप से मदद कर सके।

पार्थिव बोले- एआई कोच की जगह नहीं ले सकता

पार्थिव पटेल ने स्पष्ट किया कि तकनीक का उद्देश्य कोच की जगह लेना नहीं है। उनके अनुसार, एक अच्छे कोच के अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता, संवेदनशीलता और खिलाड़ी को समझने की कला का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा कोच हमेशा एआई से बेहतर रहेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाला अच्छा कोच उस कोच से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जो तकनीक का उपयोग नहीं करता। पार्थिव के मुताबिक, वह तकनीक का इस्तेमाल केवल नई तकनीक अपनाने के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि इसका उद्देश्य क्रिकेट को बेहतर बनाना और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करना है।