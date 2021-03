मिताली राज ने की सचिन तेंदुलकर की बराबरी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक भी ठोका

भारतीय टीम कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 12 महीनों में अपना पहला मैच खेल रही है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जारी पहले वन-डे में दक्षिण अफ्रीका के सामने 178 रन की आसान चुनौती है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिलाएं निर्धारित 50 ओवर में महज 177/9 रन ही बना पाई। भारत का स्कोर एक समय चार विकेट पर 154 रन था जो जल्द ही आठ विकेट पर 160 रन हो गया। भारत के लिए कप्तान मिताली कौर ने सर्वाधिक 50 रन बनाए।

Mithali Raj gets a fifty but is out on the very next ball India 154/5 https://t.co/9bmQnutI6y #INDvSA pic.twitter.com/FMaLcwtEmv



इस दौरान मिताली राज ने 'क्रिकेट के भगवान' कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मिताली आज अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का चौथा दशक खेल रही है। 1999 से एकदिवसीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाली मिताली ने हर दशक में क्रिकेट खेला है। इस तरह उनका करियर 21 साल 254 दिन का हो गया। सबसे लंबे वन-डे करियर के मामले में श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या को उन्होंने पछाडा़ हालांकि सचिन तेंदुलकर अब भी सबसे आगे हैं। जिनका करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा था।

1990s: ✅

2000s: ✅

2010s: ✅

2020s: ✅



Mithali Raj has now played an ODI in each of these decades! Only Sachin Tendulkar has had a longer ODI career 😮 pic.twitter.com/9xnvXOaE2c