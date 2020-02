NZvIND: मैच के दौरान राहुल और पांडे ने की कन्नड़ में कही ये बातें, VIDEO वायरल

Duos from Karnataka..KL Rahul and Manish Pandey,Their conversation in Kannada while running between the Wicket 'ಬೇಡ ಬೇಡ ಮಗ' & "ಓಡು ಓಡು ಮಗ".for a quick single ' ಬಾ ಬಾ ಮಗ'💙 Lovely🥰💞 It's nice to Hear👌#INDvsNZ🏏#Kannada#Rahul#Manish#Karnataka pic.twitter.com/teSYiL05d7