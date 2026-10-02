ईरानी कप: नासिर के तूफानी अर्धशतक से जम्मू-कश्मीर को पहली पारी में बढ़त, रेस्ट ऑफ इंडिया पर भारी पड़ा दबाव
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 02 Oct 2026 11:00 PM IST
सार
ईरानी कप के दूसरे दिन लोने नासिर के शानदार अर्धशतक की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने रेस्ट ऑफ इंडिया पर पहली पारी में 41 रन की बढ़त हासिल की। एक समय 166/8 के स्कोर पर मुश्किल में फंसी जम्मू-कश्मीर की टीम को नासिर ने 58 गेंदों पर 64 रन की आक्रामक पारी खेलकर 278 रन तक पहुंचाया। पारस डोगरा ने 75 और अब्दुल समद ने 57 रन बनाए। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से मुकेश चौधरी ने पांच विकेट लिए। दूसरी पारी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने एक विकेट पर 24 रन बनाए और वह अभी जम्मू-कश्मीर से 17 रन पीछे है।
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विस्तार
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेले जा रहे ईरानी कप के दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर ने रेस्ट ऑफ इंडिया पर पहली पारी में 41 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। एक समय 166 रन पर आठ विकेट गंवाकर संकट में फंसी जम्मू-कश्मीर की टीम को लोने नासिर ने शानदार बल्लेबाजी से बाहर निकाला। नासिर ने 58 गेंदों में 64 रन की आक्रामक पारी खेली और टीम का स्कोर 278 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रेस्ट ऑफ इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में एक विकेट पर 24 रन बना लिए थे। वह अभी जम्मू-कश्मीर से 17 रन पीछे है।
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नासिर ने बदला मैच का रुख
जम्मू-कश्मीर की टीम एक समय 138/4 से 166/8 पर पहुंच गई थी और रेस्ट ऑफ इंडिया से 71 रन पीछे थी। कप्तान पारस डोगरा एक छोर पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नासिर ने आते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। नासिर को प्लेइंग इलेवन में आखिरी समय पर शामिल किया गया था। पहली पसंद के तेज गेंदबाज औकीब नबी और युधवीर सिंह के उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मौका मिला था। यहां तक कि टूर्नामेंट शुरू होने पर उनके पास अपनी जर्सी भी नहीं थी। नासिर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में रेस्ट ऑफ इंडिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने मैनव सुथार की गेंदों पर स्वीप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए।
जम्मू-कश्मीर की टीम एक समय 138/4 से 166/8 पर पहुंच गई थी और रेस्ट ऑफ इंडिया से 71 रन पीछे थी। कप्तान पारस डोगरा एक छोर पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नासिर ने आते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। नासिर को प्लेइंग इलेवन में आखिरी समय पर शामिल किया गया था। पहली पसंद के तेज गेंदबाज औकीब नबी और युधवीर सिंह के उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मौका मिला था। यहां तक कि टूर्नामेंट शुरू होने पर उनके पास अपनी जर्सी भी नहीं थी। नासिर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में रेस्ट ऑफ इंडिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने मैनव सुथार की गेंदों पर स्वीप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए।
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48 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
पारस डोगरा के आउट होने के बाद भी नासिर ने आक्रामक रुख नहीं छोड़ा। आकाश दीप और मुकेश कुमार की शॉर्ट गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने मुकेश के एक ओवर में चौका और दो छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही नासिर ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। नासिर ने 58 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे। आकाश दीप ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि तब तक नासिर जम्मू-कश्मीर को बढ़त दिला चुके थे। उन्होंने सुनील कुमार के साथ आखिरी विकेट के लिए 48 रन की अहम साझेदारी की।
पारस डोगरा के आउट होने के बाद भी नासिर ने आक्रामक रुख नहीं छोड़ा। आकाश दीप और मुकेश कुमार की शॉर्ट गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने मुकेश के एक ओवर में चौका और दो छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही नासिर ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। नासिर ने 58 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे। आकाश दीप ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि तब तक नासिर जम्मू-कश्मीर को बढ़त दिला चुके थे। उन्होंने सुनील कुमार के साथ आखिरी विकेट के लिए 48 रन की अहम साझेदारी की।
डोगरा और अब्दुल समद ने भी संभाली पारी
इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पारी को कप्तान पारस डोगरा और अब्दुल समद ने संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी की। समद ने 88 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि डोगरा ने 143 गेंदों में 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि लंच के बाद जम्मू-कश्मीर ने तेजी से विकेट गंवाए। मुकेश चौधरी और आकाश दीप ने निचले मध्यक्रम को झकझोर दिया। मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 78 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि आकाश दीप को तीन विकेट मिले।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पारी को कप्तान पारस डोगरा और अब्दुल समद ने संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी की। समद ने 88 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि डोगरा ने 143 गेंदों में 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि लंच के बाद जम्मू-कश्मीर ने तेजी से विकेट गंवाए। मुकेश चौधरी और आकाश दीप ने निचले मध्यक्रम को झकझोर दिया। मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 78 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि आकाश दीप को तीन विकेट मिले।
रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी में भी लगा झटका
जम्मू-कश्मीर को 41 रन की बढ़त मिलने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया दूसरी पारी में उतरा। टीम को शुरुआत में ही झटका लगा और सुनील कुमार ने सलामी बल्लेबाज शिकर मोहन को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। दिन का खेल खत्म होने तक रेस्ट ऑफ इंडिया ने एक विकेट पर 24 रन बनाए। सुदीप कुमार घरामी 10 रन बनाकर नाबाद हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया अभी जम्मू-कश्मीर से 17 रन पीछे है।
जम्मू-कश्मीर को 41 रन की बढ़त मिलने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया दूसरी पारी में उतरा। टीम को शुरुआत में ही झटका लगा और सुनील कुमार ने सलामी बल्लेबाज शिकर मोहन को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। दिन का खेल खत्म होने तक रेस्ट ऑफ इंडिया ने एक विकेट पर 24 रन बनाए। सुदीप कुमार घरामी 10 रन बनाकर नाबाद हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया अभी जम्मू-कश्मीर से 17 रन पीछे है।