RR vs CSK: अश्विन ने चेन्नई के जबड़े से छीनी जीत, लखनऊ को पछाड़कर राजस्थान ने शीर्ष दो में बनाई जगह

आईपीएल 2022 का 68वें लीग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी अपने नाम की। संजू सैमसन की अगुआई में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराया। राजस्थान की टीम इस जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई और अब उसका सामना पहले क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस से होगा। दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने चेन्नई के 151 रन के लक्ष्य को पांच विकेट खोकर और दो गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 59 रन बनाए जबकि रविचंद्रन अश्विन 23 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहे।

