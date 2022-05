{"_id":"6285da1d4d073c2fdf113dc1","slug":"ipl-2022-points-table-update-after-kkr-vs-lsg-match-66-news-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: जीत के साथ लखनऊ प्लेऑफ में, कोलकाता का सफर खत्म, जानें अंक तालिका का हाल","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शक्तिराज सिंह Updated Thu, 19 May 2022 11:18 AM IST