मिताली राज ने रचा इतिहास: 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज

Published by: अंशुल तलमले Updated Fri, 12 Mar 2021 11:48 AM IST

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एकदिवसीय कप्तान मिताली राज ने आज इतिहास रच दिया। अब मिताली 10 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गईं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीसरे वन-डे के दौरान उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया।

पहले वनडे में मिताली ने खेली थी 50 रनों की पारी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैच की वन-डे सीरीज की शुरुआत से पहले मिताली को दस हजार रन पूरे करने के लिए 85 रन की जरूरत थी। पहले वनडे में उन्होंने 50 रन बनाए थे। दूसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला अब तीसरे वन-डे में 50 गेंद में 36 रन बनाकर वह आउट हुईं। यानी 10 हजार एक रन बनते ही उनकी पारी का भी अंत हो गया। 38 वर्षीय इस महिला क्रिकेटर ने भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में जमकर रन बटोरे है।



Mithali Raj in international cricket - 10001 runs, ave 46.73

in Tests: 663 runs, ave 51.00

in ODIs: 6974 runs, ave 50.53

in T20Is:2364 runs, ave 37.52#INDvSA — Mohandas Menon (@mohanstatsman) March 12, 2021



चार्लोट एडवर्ड्स के नाम सबसे ज्यादा रन

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स के नाम हैं, जिन्होंने 10,273 रन बनाए। 2016 में अपने 20 साल लंबे करियर पर पूर्ण विराम लगाने वाली इस पूर्व महिला क्रिकेटर ने 191 वन-डे में 5,992, 23 टेस्ट में 1,676 रन और 95 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,605 रन बनाए हैं।